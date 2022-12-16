Джейн Фонда победила рак

84-летняя Джейн Фонда
вышла на связь с поклонниками и сообщила, что её лимфома, о которой актриса узнала в сентябре
, вошла в стадию ремиссии.
21 декабря Джейн исполняется 85 лет, поэтому новость о прекращении химиотерапии стала для неё подарком: «На прошлой неделе онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию. Я чувствую себя счастливицей. Я благодарю всех вас, кто молился и думал обо мне. Я уверена, что это сыграло свою роль»
, – написала она в посте под заголовком «Лучший подарок на день рождения в истории!»
.
Актриса добавила, что первые четыре курса химиотерапии прошли для неё болезненно, а последний сеанс стал особенно тяжёлым. Диагноз «неходжкинская лимфома» Джейн поставили в сентябре этого года. Тогда актриса подробно рассказала о своём состоянии и терапии.
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