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Джейн Фонда победила рак

16 декабря
2022 год

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16 декабря 2022

84-летняя Джейн Фонда вышла на связь с поклонниками и сообщила, что её лимфома, о которой актриса узнала в сентябре, вошла в стадию ремиссии.

Джейн Фонда победила рак

21 декабря Джейн исполняется 85 лет, поэтому новость о прекращении химиотерапии стала для неё подарком: «На прошлой неделе онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию. Я чувствую себя счастливицей. Я благодарю всех вас, кто молился и думал обо мне. Я уверена, что это сыграло свою роль», – написала она в посте под заголовком «Лучший подарок на день рождения в истории!».

Актриса добавила, что первые четыре курса химиотерапии прошли для неё болезненно, а последний сеанс стал особенно тяжёлым. Диагноз «неходжкинская лимфома» Джейн поставили в сентябре этого года. Тогда актриса подробно рассказала о своём состоянии и терапии.
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№ 1
Дмитрий А. Мишин   16.12.2022 - 21:16
Ремиссия это еще не победа. Вот печальная новость сегодня пришла. Умер тренер и футболист Синиша Михайлович, у которого то же наступила ремиссия, а весной этого года все вернулось , в итоге умер в Риме... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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