Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев

Анджелина Джоли покинула
пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Актриса сотрудничала с организацией более 20 лет.
За всё время своего сотрудничества с ООН Джоли совершила поездки в такие зоны конфликтов, как Сирия, Йемен, Афганистан и Мьянма. Актриса занималась защитой прав насильственно перемещённых лиц по всему миру, но теперь она намерена посвятить себя более «широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», включая работу над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы.
На счету Джоли более 60 полевых миссий, засвидетельствовавших страдания людей в разных странах: «После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что для меня пришло время работать иначе, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями»
, — прокомментировала своё решение актриса.
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