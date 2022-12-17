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Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев

17 декабря
2022 год

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17 декабря 2022

Анджелина Джоли покинула пост специального посланника Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Актриса сотрудничала с организацией более 20 лет.

Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев

За всё время своего сотрудничества с ООН Джоли совершила поездки в такие зоны конфликтов, как Сирия, Йемен, Афганистан и Мьянма. Актриса занималась защитой прав насильственно перемещённых лиц по всему миру, но теперь она намерена посвятить себя более «широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека», включая работу над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы.

На счету Джоли более 60 полевых миссий, засвидетельствовавших страдания людей в разных странах: «После 20 лет работы в системе ООН я чувствую, что для меня пришло время работать иначе, напрямую взаимодействовать с беженцами и местными организациями», — прокомментировала своё решение актриса.
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Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев фотографии
Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев фотографии
Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН по делам беженцев фотографии
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