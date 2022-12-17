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Джеймс Кэмерон провёл исследование, чтобы доказать, что у Джека не было шансов выжить в финале «Титаника»

17 декабря
2022 год

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17 декабря 2022
Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал о проведённом исследовании, которое доказало, что герой Леонардо ДиКаприо Джек Доусон не пережил крушение круизного лайнера в фильме «Титаник». Кэмерон привлёк к эксперименту судмедэксперта и двух каскадёров с таким же телосложением и массой тела, какие были у ДиКаприо и Кейт Уинслет, сыгравшей Розу Калверт.

Джеймс Кэмерон провёл исследование, чтобы доказать, что у Джека не было шансов выжить в финале «Титаника»

Споры о том, мог ли выжить Джек, если бы после крушения лайнера вместе с Роуз забрался на дверь, послужившую ей плотом, не утихают долгие годы, но Кэмерон решил поставить точку в этом вопросе: «Мы поместили испытуемых в ледяную воду, надев на них специальные датчики, и проверили, смогут ли они остаться в живых. Перепробовали множество различных ситуаций. Ответ таков: оба выжить не могли — только один», — заявил режиссёр. Результаты эксперимента Кэмерон пообещал представить в феврале, когда выйдет в свет документальный фильм National Geogaphic о съёмках «Титаника».
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Джеймс Кэмерон провёл исследование, чтобы доказать, что у Джека не было шансов выжить в финале «Титаника» фотографии
Джеймс Кэмерон провёл исследование, чтобы доказать, что у Джека не было шансов выжить в финале «Титаника» фотографии
Джеймс Кэмерон провёл исследование, чтобы доказать, что у Джека не было шансов выжить в финале «Титаника» фотографии
Джеймс Кэмерон провёл исследование, чтобы доказать, что у Джека не было шансов выжить в финале «Титаника» фотографии
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