Джеймс Кэмерон провёл исследование, чтобы доказать, что у Джека не было шансов выжить в финале «Титаника»

Режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал
о проведённом исследовании, которое доказало, что герой Леонардо ДиКаприо
Джек Доусон не пережил крушение круизного лайнера в фильме «Титаник»
. Кэмерон привлёк к эксперименту судмедэксперта и двух каскадёров с таким же телосложением и массой тела, какие были у ДиКаприо и Кейт Уинслет
, сыгравшей Розу Калверт.
Споры о том, мог ли выжить Джек, если бы после крушения лайнера вместе с Роуз забрался на дверь, послужившую ей плотом, не утихают долгие годы, но Кэмерон решил поставить точку в этом вопросе: «Мы поместили испытуемых в ледяную воду, надев на них специальные датчики, и проверили, смогут ли они остаться в живых. Перепробовали множество различных ситуаций. Ответ таков: оба выжить не могли — только один»
, — заявил режиссёр. Результаты эксперимента Кэмерон пообещал представить в феврале, когда выйдет в свет документальный фильм National Geogaphic о съёмках «Титаника».
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