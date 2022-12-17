Джеймс Кэмерон провёл исследование, чтобы доказать, что у Джека не было шансов выжить в финале «Титаника»

что почитать?

Новости кино Комедия «Против всех» с Добрыниным, Лавыгиным и Урсуляк стартует 2 января В день премьеры онлайн-кинотеатр Start покажет первые серии, а новые эпизоды будут выходить раз в неделю по понедельникам до конца марта

Интервью Доминик Молль: «Даже если в кино женщины-следователи показываются в позитивном ключе, в жизни эта сфера до сих пор остается мужским миром» Режиссер фильма «Таинственное убийство» – о книге Полин Гена, насилии мужчин над женщинами и погружении в работу следователя

Спутник телезрителя «Проклятие Аннабель»: Страшная страшная страшная кукла В ночь с 14 на 15 декабря, 00:10, Пятница!

Спутник телезрителя «Ещё один год»: Есть ли жизнь на пенсии? В ночь с 17 на 18 декабря, 00:10, ОТР

Новости кино Продолжение «Почки», финал «Теста на беременность» и «Американки»: KION рассказал о премьерах 2023 года Онлайн-кинотеатр также представил топ-10 популярных проектов уходящего года