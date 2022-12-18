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Джонни Депп вновь примерил образ Джека Воробья, чтобы порадовать 11-летнего мальчика с болезнью сердца

18 декабря
2022 год

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18 декабря 2022

Джонни Депп записал видеообращение для 11-летнего мальчика по имени Кори, страдающего от болезни сердца. Актёр вновь примерил образ Джека Воробья, чтобы порадовать поклонника «Пиратов Карибского моря».



«Хотел тебе кое‑что сказать, но забыл сказать, в итоге не сказал, и поэтому собираюсь сказать сейчас. Я слышал о чем‑то, что сейчас называют каналом на ютьюбе, и я этого не очень понимаю, да и ладно», – сказал Депп в свойственной Воробью манере. Кроме того, Депп и Кори пообщались по видеосвязи. Мальчик – начинающий блогер, и часть разговора с актёром он опубликовал на своём ютьюб-канал Kraken the Box. Кори пообещал выложить продолжение, если на него подпишутся 200 тысяч человек.



Как сообщает People, с Джонни связался фонд Make-A-Wish, исполняющий желания смертельно больных детей. Кори смотрел фильмы «Пираты Карибского моря» во время своих многочисленных операций на сердце и последующих периодов восстановления.
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Джонни Депп вновь примерил образ Джека Воробья, чтобы порадовать 11-летнего мальчика с болезнью сердца фотографии
Джонни Депп вновь примерил образ Джека Воробья, чтобы порадовать 11-летнего мальчика с болезнью сердца фотографии
Джонни Депп вновь примерил образ Джека Воробья, чтобы порадовать 11-летнего мальчика с болезнью сердца фотографии
Джонни Депп вновь примерил образ Джека Воробья, чтобы порадовать 11-летнего мальчика с болезнью сердца фотографии
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