Таране Алидости арестовали в Иране

Таране Алидости
, оскароносную актрису известную по фильму Асгара Фархади «Коммивояжёр»
, арестовали в Иране из-за поддержки протестов. Таране раскритиковала смертные приговоры участникам демонстраций и опубликовала фото в поддержку протестующих.
Как сообщает издание Tasnim
, актрису арестовали из-за «распространения ложных и искажённых материалов, разжигания хаоса и поддержки антииранских движений». В ноябре Алидости опубликовала в социальных сетях свою фотографию без хиджаба и с табличкой в руках, на которой была надпись «Женщина, жизнь, свобода» – один из лозунгов демонстрантов. Аккаунт актрисы, на который было подписано более 8 миллионов человек, недавно был удален. Информацию об аресте Таране Алидости подтвердило иранское судебное агентство Mizan, сообщив, что в отношении 38-летней девушки ведётся расследование.
Ранее стало известно об аресте популярных иранских актрис Хенгаме Газиани
и Катаюн Рияхни
. Они также опубликовали в социальных сетях свои фотографии без хиджабов, после чего их вызвали в прокуратуру и обвинили в сговоре и действиях против властей.
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