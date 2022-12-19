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Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин

19 декабря
2022 год

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19 декабря 2022
Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Бывшие. Happy end» об отношениях двух зависимых людей, которые не могут быть вместе, если хотят оставаться трезвыми. Среди гостей показа были актёры фильма Денис Шведов и Любовь Аксёнова, а также Кузьма Сапрыкин, Соня Присс, Софья Лебедева и другие.

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Любовь Аксенова

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Александра Розовская и Денис Шведов

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Алексей Жидковский

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Антон Севидов

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Кузьма Сапрыкин

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Елена Панова и Антон Мегердичев

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Петар Зекавица

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Софья Лебедева

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Соня Присс

Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин
фото: Юлия Назаренко-Благая
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обсуждение >>
№ 1
Дашустик   19.12.2022 - 14:25
ООО, Алексей Жидковский, сколько лет - сколько зим! Вообще интересно, как в итоге закончили эту историю создатели, все-таки очень многие следили за ней читать далее>>
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Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин фотографии
Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин фотографии
Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин фотографии
Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин фотографии
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