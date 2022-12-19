Расстанься со мной, если сможешь: Любовь Аксёнова, Денис Шведов и Кузьма Сапрыкин

Вчера в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Бывшие. Happy end»
об отношениях двух зависимых людей, которые не могут быть вместе, если хотят оставаться трезвыми. Среди гостей показа были актёры фильма Денис Шведов
и Любовь Аксёнова
, а также Кузьма Сапрыкин
, Соня Присс
, Софья Лебедева
и другие.
фото: Любовь Аксенова
фото: Александра Розовская и Денис Шведов
фото: Алексей Жидковский
фото: Антон Севидов
фото: Кузьма Сапрыкин
фото: Елена Панова и Антон Мегердичев
фото: Петар Зекавица
фото: Софья Лебедева
фото: Соня Присс фото: Юлия Назаренко-Благая
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