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Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева

2 декабря
2022 год

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2 декабря 2022
1 декабря в Москве состоялся специальный показ нового анимационного фильма «Щелкунчик и Волшебная флейта». Гости мероприятия смогли не только первыми посмотреть фильм, но и покататься на новогоднем катке возле ГУМа. Фильм зрителям представила Любовь Аксёнова, озвучившая главную героиню Мари.

Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева
фото: Любовь Аксёнова

Среди гостей показа были Мария Кожевникова, Яна Гладких, Инга Оболдина и Алина Насибуллина.

Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева
фото: Яна Гладких

Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева
фото: Мария Лобанова и Камила Валиева

Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева
фото: Алина Насибуллина

Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева
фото: Мария Кожевникова

Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева
фото: Инга Оболдина

«Щелкунчик и Волшебная флейта» в прокате с 8 декабря 2022 года.

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№ 2
Евгенистансан   2.12.2022 - 15:32
Интересно дети опять, как это свойственно российским новогодним сказкам, будут играть как беженцы, которым за камерой показали кусок хлеба.. читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   2.12.2022 - 15:22
не надо смотреть трейлер, чтобы понять, что графика просто отстой. но это ладно, может мультик сам по себе даже неплохой таки вышел)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Щелкунчик и волшебная флейта

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Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева фотографии
Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева фотографии
Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева фотографии
Новогоднее настроение: Любовь Аксёнова, Мария Кожевникова и Камила Валиева фотографии
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