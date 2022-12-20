Время и нервы дороже: Эмбер Хёрд приняла решение больше не судиться с Джонни Деппом

36-летняя Эмбер Хёрд
поняла, что нет ничего дороже времени и нервов, и отказалась от идеи продолжать судебную тяжбу с Джонни Деппом
в затратных попытках защитить собственную правду. Бывшие супруги судились дважды: потерпев поражение в Высоком суде Лондона
, Депп взял реванш на родине, выиграв у Эмбер суд по делу о клевете
. Признав актрису виновной, суд обязал её выплатить потерпевшему 15 миллионов долларов компенсации.
Хёрд, разумеется, была недовольна исходом дела и подала апелляцию. Однако спустя полгода актриса, взвесив все за и против, пришла к выводу, что гораздо выгоднее урегулировать этот конфликт, уплатив Деппу 1 миллион долларов. Тем более что сам Депп и его адвокаты так громко настаивали на том
, что деньги Эмбер никогда не были целью этого процесса - в первую очередь актёр стремился вернуть себе честное имя
.
Чтобы иметь возможность вновь работать и зарабатывать в кино и рекламе настоящие деньги, а не выжимать из Эмбер слёзы и судебные издержки
.
Для того, чтобы объяснить
себе и
поклонникам своё решение, Эмбер даже нарушила длительное молчание в соцсетях, которое она хранила с момента оглашения приговора в июне.
«После долгих размышлений я приняла очень трудное решение об урегулировании дела о клевете, которое было возбуждено против меня моим бывшим мужем в штате Вирджиния.
Мне важно сказать о том, что я не закрываю этот вопрос. Я защищала свою правду, и в процессе этого моя прежняя жизнь была разрушена. Осуждение, с которым я столкнулась в социальных сетях - усиленная версия того, как осмелившихся сказать правду женщин снова отбрасывает в позицию жертвы. Теперь у меня наконец-то есть возможность освободиться от того, из чего я пыталась уйти на протяжении 6 лет, и сделать это на приемлемых для меня условиях. При этом я не делаю никаких признаний. С моей стороны это не уступка. Я не ограничена в выражении своих мыслей в дальнейшем.
Я приняла это решение, потеряв веру в американскую правовую систему, в которой мои незащищённые показания в суде превратились в корм для соцсетей и стали источником развлечения. Когда я предстала перед судьей в Великобритании, меня оправдала надёжная, беспристрастная и справедливая система, в которой я была защищена от необходимости давать самые неприятные показания в присутствии журналистов со всего мира, и суд которой обнаружил, что я подвергалась домашнему и сексуальному насилию. Однако в США я исчерпала почти все свои ресурсы до и во время судебного процесса, из которого были исключены многочисленные прямые доказательства, подтверждающие мои показания, и где популярность и власть имели большее значение, чем здравый смысл, право и справедливость. В промежутках между заседаниями я подвергалась такому унижению, которое я просто не в состоянии снова пережить. Даже если суд США примет мою апелляцию, результатом этого станет новый судебный процесс, в котором новое жюри присяжных будет заново изучать свидетельства и показания. Я просто не могу пройти через всё это в третий раз.
Время - драгоценно, и я хочу тратить своё время с большей пользой. Слишком много лет я была заперта внутри изматывающего и затратного судебного процесса, который продемонстрировал лишь свою неспособность защитить меня и моё право на свободу слова. Я не могу себе позволить пойти на риск и получить невозможный счёт, оплата по которому будет не только финансовой, но также психологической, физической и эмоциональной. Женщина не должна сталкиваться с насилием или банкротством из-за того, что она говорит свою правду, но, к несчастью, это не такая уж и редкость.
Решив урегулировать этот конфликт, я выбираю свободу посвящать своё время работе, которая помогла мне исцелиться после развода. Работе, которая существует в сферах, где я чувствую себя видимой, услышанной и достойной доверия. И где я могу спровоцировать изменения. Произошедшее не запугает меня и не лишит уверенности. Никто не может отобрать у меня мой голос. Мой голос навсегда останется самым ценным из всех имеющихся у меня активов»
.
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