Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова

Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января
Эраст Петрович окажется в альтернативном 21-м веке
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20 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Гром: Трудное детство», повествующий о, как это несложно догадаться, непростом детстве Майора Грома. Сюжет приквела разворачивается за 20 лет до событий, о которых рассказывает фильм «Майор Гром: Чумной доктор». Картину зрителям представили режиссёр Олег Трофим и актёры Сергей Марин, Кай Гетц, Ирина Розанова, Даниил Воробьёв и другие.
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