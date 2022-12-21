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Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова

21 декабря
2022 год

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21 декабря 2022

20 декабря в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Гром: Трудное детство», повествующий о, как это несложно догадаться, непростом детстве Майора Грома. Сюжет приквела разворачивается за 20 лет до событий, о которых рассказывает фильм «Майор Гром: Чумной доктор». Картину зрителям представили режиссёр Олег Трофим и актёры Сергей Марин, Кай Гетц, Ирина Розанова, Даниил Воробьёв и другие.

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Олег Трофим

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Кай Гетц

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Ирина Розанова

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Даниил Воробьёв

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Сергей Марин

Среди гостей премьеры были замечены Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн, Сергей Горошко, Виктор Добронравов, Фёдор Лавров, Владислав Тирон, Дмитрий Чеботарёв, Мила Ершова, Анастасия Красовская, Владимир Канухин и многие другие.

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Анастасия Красовская

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Фёдор Лавров

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Антон Рогачёв

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Сергей Горошко и Дмитрий Чеботарёв

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Виктор Добронравов

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Владимир Канухин

Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова
фото: Ольга Сутулова

«Гром: Трудное детство» можно будет посмотреть с 1 января 2023.

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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   22.12.2022 - 13:16
ну не знаю, как вообще зайдет этот фильм. кстати даже прежних актеров получается совсем нет... ну короче надеюсь, что будет клево, но вообще слишком чего-то особенного не жду( читать далее>>
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Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова фотографии
Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова фотографии
Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова фотографии
Детство героя: Ольга Сутулова, Марк Эйдельштейн и Ирина Розанова фотографии
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