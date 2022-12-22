«Женщина-человек»: Дарья Екамасова, Екатерина Стриженова и Ксения Собчак поделились сокровенным

«Женщина – человек. Ей нужно время. Её счастье состоит не только в том, чтобы готовить, стирать, убирать. Для нее также важно с вами посмотреть какой-то фильм, поехать отдохнуть, за руку пройтись, на море посмотреть. Вместе. Почему так дорого это время, когда все свободны от быта и могут наслаждаться одним и тем же вместе. Быть в одном месте вместе. То есть пережить чувства в важный момент. Важно, когда ты рожаешь ребёнка, чтобы это с тобой разделил муж. Я не говорю, что физически. Хотя второго ребёнка, вторую дочь, рожали мы вместе, как говорит муж. Потому что он был на родах. Первую дочь мы рожали отдельно. Но у меня все равно полное ощущение, что мы эти моменты вместе пережили».
«Взгляд на мир, одинаковая линза на глазах. Когда ты смотришь на мир одинаково, когда ты ощущаешь его одинаково. Когда тебе смешно от одних и тех же вещей. Когда ты ироничен по отношению к одним и тем же вещам. Это довольно сложно. Ну вот мне сложно находить таких людей. Я это очень ценю. И ты всегда сразу это читаешь в другом человеке. Вот это то, почему я так влюбилась в своего мужа Константина Юрьевича Богомолова. Потому что я испытываю восторг от соединения с его энергией. Она именно такая».
«Все хотели, чтобы я стала пианисткой. В моей семье все закончили музыкальную школу, но никто не пошёл дальше. Я пошла в музыкальное училище – на этом настояли мои родители. На первом курсе музыкального училища я попала на съемочную площадку. В массовке. Там ко мне подошла девушка. Как мне на тот момент показалось – очень странная. И сказала, что мне надо обязательно отнести свои фотографии на «Мосфильм».
Мне было 14 лет. Сказала, что я должна приехать с родителями. Я приехала домой. Рассказала маме про съемки и сказала, чтобы она отвезла меня на «Мосфильм». Естественно, эту идею никто не поддержал. И где-то спустя полгода я отвезла их сама. А еще через полгода мне позвонили и пригласили на кастинг к Андрею Прошкину. И я прошла эти пробы. И так все началось.
Я думаю, что у меня не получилось бы быть актрисой, если бы у меня не было музыкального образования. Если бы я так не чувствовала музыку. После того, как ты по восемь часов сидел у инструмента и работал над техникой, придя в театральный, мне казалось, что я ничего не делаю.
Ну, то есть, это было такое развлечение. Удовольствие. И я вообще очень долго считала себя профнепригодной. Потому что я, делая что-то, не понимала, делаю ли я что-то вообще. Спустя время я раскладывала свои образы, роли, как музыкальное произведение»..
«Я семь месяцев лежала парализованная. Это были семь месяцев каких-то особенных. Боль физическая – это, конечно, страшная вещь. На месте. В таком положении. Только боль. Никаких мыслей. Это не та ситуация, когда ты можешь созерцать и анализировать. Это ситуация абсолютной тупости. Ты только в одном существуешь. Это случай абсолютного отупения, как от длящегося звука, бесконечного, который невозможно выносить. Но зато, зато! Все эти накопления, они сделали меня абсолютно счастливым человеком. Абсолютно. Мне мой муж говорил: «Ты такая странная! Ты засыпаешь – улыбаешься. Просыпаешься – опять улыбаешься. И спишь – ты улыбаешься! Я такого не видел никогда!» Я абсолютно стала счастливым человеком. И ты понимаешь, ты всё время думаешь, что она может вернуться. А она может вернуться. Она и возвращается. Но вот эти вот огромные временные счастливые моменты, когда ты просто паришь – ты просто счастлив. Ну, вообще – жизнь прекрасна. Вообще – жить хорошо».
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