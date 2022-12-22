«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой

На днях 34-летняя Румер Уиллис, старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, поделилась с подписчиками в соцсетях волнительной новостью - Румер и её возлюбленный, музыкант Дерек Ричард Томас ждут первенца.
фото: Румер и Дерек
фото: Румер и Дерек
Деми Мур, комментируя эту новость на своей страничке, написала что готовится к переходу в фазу «горячая чокнутая бабуля». На следующий день 60-летняя актриса опубликовала снимок из кабинета УЗИ, куда Румер пришли поддержать её сестры Талула и Скаут.
фото: Деми Мур с дочерьми
«Я преисполнена радости за темя, моя милая Румер. Это такая честь - наблюдать за твоим путешествием в материнство, не могу дождаться, когда увижу этого ребёнка», - написала актриса.
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