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«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой

22 декабря
2022 год

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22 декабря 2022

На днях 34-летняя Румер Уиллис, старшая дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса, поделилась с подписчиками в соцсетях волнительной новостью - Румер и её возлюбленный, музыкант Дерек Ричард Томас ждут первенца.

«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой
фото: Румер и Дерек

«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой
фото: Румер и Дерек

Деми Мур, комментируя эту новость на своей страничке, написала что готовится к переходу в фазу «горячая чокнутая бабуля». На следующий день 60-летняя актриса опубликовала снимок из кабинета УЗИ, куда Румер пришли поддержать её сестры Талула и Скаут.

«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой
фото: Деми Мур с дочерьми

«Я преисполнена радости за темя, моя милая Румер. Это такая честь - наблюдать за твоим путешествием в материнство, не могу дождаться, когда увижу этого ребёнка», - написала актриса.

«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой
фото: Деми Мур
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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   22.12.2022 - 13:20
представить Деми Мур бабушкой слишком уж тяжело ахахах это даже невозможно с учетом того, как она выглядит в свои 60 лет)) читать далее>>
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«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой фотографии
«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой фотографии
«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой фотографии
«Горячая чокнутая бабуля»: Деми Мур готовится стать бабушкой фотографии
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