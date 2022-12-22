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Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк

22 декабря
2022 год

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22 декабря 2022

После долгих и мучительных приключений осиротевший книжный сервис «Букмейт» нашёл приют под широким крылом скупающего всё подряд «Яндекса» и превратился в ещё один сервис, доступный пользователям по подписке «Яндекс.Плюс». В честь чего в Москве прошли рождественские чтения с участием Марка Эйдельштейна, Екатерины Варнавы и Александры Урсуляк.

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Екатерина Варнава

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Марк Эйдельштейн

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Александра Урсуляк

На это интеллектуальное мероприятие пожаловали Анар Халилов, Елена Летучая, Любовь Толкалина, Агата Муцениеце и другие.

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Марк Эйдельштейн

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Анар Халилов

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Дмитрий Викулин и Любовь Толкалина

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Екатерина Варнава и Карина Истомина

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Агата Муцениеце

Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк
фото: Елена Летучая
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Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк фотографии
Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк фотографии
Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк фотографии
Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк фотографии
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Деконструкция «Москва слезам не верит»

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