Чтение вслух: Агата Муцениеце, Анар Халилов и Александра Урсуляк

Премьера сериала «Фандорин. Азазель» с Владиславом Тироном состоится 19 января
Эраст Петрович окажется в альтернативном 21-м веке
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После долгих и мучительных приключений осиротевший книжный сервис «Букмейт» нашёл приют под широким крылом скупающего всё подряд «Яндекса» и превратился в ещё один сервис, доступный пользователям по подписке «Яндекс.Плюс». В честь чего в Москве прошли рождественские чтения с участием Марка Эйдельштейна, Екатерины Варнавы и Александры Урсуляк.
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