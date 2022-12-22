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Обнародована причина внезапной смерти 32-летней актрисы Чарлби Дин

22 декабря
2022 год

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22 декабря 2022

Известие о кончине 32-летней актрисы Чарлби Дин на фоне туманной формулировки о «неожиданной внезапной болезни» спровоцировало много злорадных спекуляций о том, что же могло стать истинной причиной столь скоропостижной смерти актрисы. Тремя месяцами ранее блиставшей в Каннах, празднуя с Рубеном Эстлундом триумф фильма «Треугольник печали», в котором Чарлби исполнила одну из главных ролей.

Обнародована причина внезапной смерти 32-летней актрисы Чарлби Дин

Точная причина смерти Чарлби, которой не стало 29 августа 2022 года, стала известна спустя три с лишним месяца. Представитель Главного судмедэксперта Нью-Йорка подтвердил изданию «People», что Чарлби скончалась от бактериального сепсиса. Несколько лет назад Чарлби перенесла операцию по удалению селезёнки, что в значительной степени ослабило её иммунитет и сделало уязвимой перед всякого рода инфекциями. Удаление селезёнки актрисе пришлось перенести в результате тяжёлой автомобильной аварии, в которую она попала в 2009 году. В этой же аварии Чарлби сломала спину и рёбра. Спустя более 10 лет актриса каким-то образом подцепила крайне редкую бактерию Capnocytophaga, различные виды которой размножаются во рту человека, а так же в пасти кошек и собак.

Обнародована причина внезапной смерти 32-летней актрисы Чарлби Дин

Судмедэксперт не обнародовал полный отчёт о вскрытии, поэтому неизвестно, что именно стало причиной заражения Чарлби - укус или иного рода взаимодействие с животными. В любом случае, эта история в очередной раз доказывает, что в человеческом организме нет лишних органов, а взаимодействие человека даже с домашними животными может быть очень опасным для здоровья всех участников этого процесса.

Через несколько дней после смерти Чарлби её брат Алекс в интервью изданию «Rolling Stone» рассказал, что её болезнь началась с “незначительных” симптомов, но уже через несколько часов Чарлби была мертва. «Это произошло буквально за один день: у неё заболела голова, она заснула, разбудила своего парня и сказала, пожалуйста, отвези меня в больницу».
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Обнародована причина внезапной смерти 32-летней актрисы Чарлби Дин фотографии
Обнародована причина внезапной смерти 32-летней актрисы Чарлби Дин фотографии
Обнародована причина внезапной смерти 32-летней актрисы Чарлби Дин фотографии
Обнародована причина внезапной смерти 32-летней актрисы Чарлби Дин фотографии
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