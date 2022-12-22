Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян

Новости кино
После праздников комедийный проект покажет телеканал ТНТ
Новости кино
Криминальная драма выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2023 году
Спутник телезрителя
20 декабря, 14:35, TV1000 World kino
Лайфстайл
В организме человека нет лишних органов
Интервью
Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино
Рецензии на фильмы
Предновогодняя история по мотивам рассказа Аркадия Гайдара
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Актриса согласилась на урегулирование конфликта
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Фантастический альманах стартует 7 января
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