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Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян

22 декабря
2022 год

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22 декабря 2022
20 декабря в кинотеатре «Художественный» прошла премьера новогодней семейной комедии Джеймса Юта «Новая игрушка» с Жамелем Деббузом и Даниелем Отоем в главных ролях. Среди первых зрителей фильма были Филипп Киркоров, Михаил Галустян с семьей, Ирина Безрукова, Анна Старшенбаум, Агата Муцениеце, Алёна Чехова, Александра Черкасова и другие.

Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян
фото: Ирина Безрукова

Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян
фото: Анна Чурина

Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян
фото: Михаил Галустян с семьёй

Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян
фото: Александра Артёмова

Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян
фото: Анна Старшенбаум

Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян
фото: Филипп Киркоров с детьми

Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян
фото: Александра Черкасова

Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян
фото: Агата Муцениеце

«Новая игрушка» в прокате с 22 декабря 2022 года.

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Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян фотографии
Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян фотографии
Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян фотографии
Ремейк на ремейке: Филипп Киркоров, Анна Старшенбаум и Михаил Галустян фотографии
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