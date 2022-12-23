Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко

Чем ближе принудительное январское дольче фар ньенте, тем больше новогодних вечеринок, прикидывающихся рождественскими чтениями, презентациями и благотворительными ужинами. В этом году сезон корпоративов открыл онлайн-кинотеатр «Premier», собрав именитых друзей в московском «Доме культур», где не было, кажется, ни одной, даже пластиковой ёлочки. Пересчитаться и вкусно поесть по этому поводу пришли Виктория Агалакова
, Валерия Шкирандо
, Антон Кузнецов
, Анна Котова-Дерябина
, Глеб Калюжный
, Гоша Куценко
, Владимир Верёвочкин
, Лиза Шакира
, Иван Добронравов
и многие другие.
фото: Анна Котова-Дерябина
фото: Антон Кузнецов
фото: Виктория Агалакова
фото: Валерия Шкирандо
фото: Владимир Верёвочкин и Кристина Александрова
фото: Глеб Калюжный
фото: Гоша Куценко и Ирина Скриниченко
фото: Катя Кабак
фото: Лиза Шакира
фото: Наталья Земцова
фото: Игорь Верник
фото: Михаил Тройник фото: Иван Добронравов с супругой
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