Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко

что почитать?

Сериал «Оливье и роботы» с Горбачевой, Куценко и Кукушкиным выходит 1 января на Иви

Криминальная драма выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2023 году

Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым

В организме человека нет лишних органов

Интервью

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»

Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино