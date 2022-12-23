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Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко

23 декабря
2022 год

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23 декабря 2022
Чем ближе принудительное январское дольче фар ньенте, тем больше новогодних вечеринок, прикидывающихся рождественскими чтениями, презентациями и благотворительными ужинами. В этом году сезон корпоративов открыл онлайн-кинотеатр «Premier», собрав именитых друзей в московском «Доме культур», где не было, кажется, ни одной, даже пластиковой ёлочки. Пересчитаться и вкусно поесть по этому поводу пришли Виктория Агалакова, Валерия Шкирандо, Антон Кузнецов, Анна Котова-Дерябина, Глеб Калюжный, Гоша Куценко, Владимир Верёвочкин, Лиза Шакира, Иван Добронравов и многие другие.

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Анна Котова-Дерябина

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Антон Кузнецов

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Виктория Агалакова

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Валерия Шкирандо

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Владимир Верёвочкин и Кристина Александрова

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Глеб Калюжный

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Гоша Куценко и Ирина Скриниченко

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Катя Кабак

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Лиза Шакира

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Наталья Земцова

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Игорь Верник

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Михаил Тройник

Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко
фото: Иван Добронравов с супругой
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Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко фотографии
Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко фотографии
Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко фотографии
Сезон корпоративов: Глеб Калюжный, Лиза Шакира и Гоша Куценко фотографии
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