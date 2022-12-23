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Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова

23 декабря
2022 год

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23 декабря 2022

Вчера в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера новогодней комедии «Оливье» о праздничном семейном застолье некогда дружной семьи, которое идёт не по плану. Среди гостей были актёры фильма Ирина Пегова, Сергей Шакуров и Марина Петренко, а также Дмитрий Красилов, Яна Крайнова, Александра Черкасова-Служитель, Елена Захарова, Евгений Маргулис, Нина Шацкая и многие другие.

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Ирина Пегова

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Марина Петренко

Фильм «Оливье» будет доступен для просмотра эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Premier и Wink с 29 декабря.

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Сергей Шакуров

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Елена Захарова

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Дмитрий Красилов

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Яна Крайнова

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Александра Власова

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Евгений Дятлов со спутницей

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Алексей Демидов

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Владимир Левкин с супругой

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Ангелина Загребина

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Саша Черкасова

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Надежда Ручка

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Нина Шацкая

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Виктория Разумовская

Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова
фото: Андрей Никифоров
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4 комментария

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№ 3
Lusia Happy   23.12.2022 - 18:05
Я либо постарела, либо выпала из жизни. А кто эти люди вообще? Я что-то понять не могу, половина лиц вообще не знакома, какие-то чистые ноунеймы читать далее>>
№ 2
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   23.12.2022 - 16:00
Ребята! Оливье по почте. Пожалуйста ;) читать далее>>
№ 1
Анастасия Евстафьева (внучка рыбака и учительницы русского языка и литературы)   23.12.2022 - 15:58
Я первая! читать далее>>
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Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова фотографии
Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова фотографии
Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова фотографии
Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова фотографии
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