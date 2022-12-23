Всё смешалось: Ирина Пегова, Елена Захарова и Яна Крайнова

Зрителям показали силуэт Алисы Селезнёвой в тизер-трейлере фильма «Сто лет тому вперед»
Картина Александра Андрющенко выйдет в прокат 28 декабря 2023 года
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Вчера в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера новогодней комедии «Оливье» о праздничном семейном застолье некогда дружной семьи, которое идёт не по плану. Среди гостей были актёры фильма Ирина Пегова, Сергей Шакуров и Марина Петренко, а также Дмитрий Красилов, Яна Крайнова, Александра Черкасова-Служитель, Елена Захарова, Евгений Маргулис, Нина Шацкая и многие другие.
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