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Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч

23 декабря
2022 год

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23 декабря 2022
На днях состоялась светская вечеринка в честь празднования 20-летия журнала Hello! в России. Автором креативной концепции вечера выступил Филипп Киркоров – для вечеринки Hello! он придумал провести гостей через минувшее двадцатилетие с помощью музыки, поэтому все артисты, выходившие в этот вечер на сцену, исполняли свои новые песни и старые любимые хиты. Среди гостей были Юлия Пересильд и Михаил Тройник, Павел Прилучный и Зепюр Брутян, Алёна Водонаева, Владимир Яглыч, Анна Котова-Дерябина, Елена Подкаминская, Женя Малахова, Ольга Кабо, Егор Корешков, Анна Чурина и многие другие.

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Юлия Пересильд и Михаил Тройник

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Павел Прилучный с женой Зепюр Брутян

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Алёна Водонаева

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Владимир Яглыч и Антонина Паперная

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Мария Миногарова

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Анна Котова-Дерябина

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Елена Подкаминская

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Анна Михайловская и Глафира Тарханова

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Женя Малахова

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Ольга Кабо с дочерью

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Анна Чурина

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Егор Корешков и Дарья Авратинская

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Аврора

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Анастасия Меськова

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Валерия Гай-Германика

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Валерия Ланская

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Ида Галич, Лолита, Ольга Бузова и Владимир Помукчинский

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Марина Федункив, Наталья Краснова и Мария Миногарова

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Ольга Кузьмина

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Филипп Киркоров и Яна Рудковская

Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч
фото: Сергей Лазарев и Ольга Бузова
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обсуждение >>
№ 1
Lusia Happy   23.12.2022 - 18:07
У Рудковской кажется давно что-то не так с лицом. Мне кажется, что увидев ее в жизни, убедишься, что она сильно постарела и как-то не особо собирается с этим что-то делать читать далее>>
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Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч фотографии
Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч фотографии
Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч фотографии
Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч фотографии
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