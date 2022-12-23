Полный дом: Юлия Пересильд, Павел Прилучный и Владимир Яглыч

Новости кино
Онлайн-кинотеатр выпустит более 30 новых оригинальных проектов, документальные сериалы и продолжения уже ставших популярными историй
Новости кино
Фантастический альманах стартует 7 января
Лайфстайл
В организме человека нет лишних органов
Спутник телезрителя
21 декабря, 16:50, Кино ТВ
Интервью
Режиссер фильма «Мира» – о новом космическом погружении, однокадровой сцене падения метеоритов на Владивосток, ответственности артистов и национальном характере отечественного кино
Интервью
Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино
Спутник телезрителя
23 декабря, 23:05, ОТР
Новости кино
Эраст Петрович окажется в альтернативном 21-м веке
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