Дмитрий Давыдов защищает права якутской панк-рок группы «Хардыы»

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Невероятно красивый ирландский мультфильм об утрате и надежде

Криминальная драма выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в 2023 году

Завершились съемки «Гнать» с Филиппом Янковским, Федором Федотовым и Олегом Меньшиковым

Аксенова, Кяро и Калимулин погрузились в «Соцсети»

«Молчание»: Трудно быть с Богом

Любовь Аксенова и Денис Шведов на финальном этапе своих зависимостей

Зрителям показали силуэт Алисы Селезнёвой в тизер-трейлере фильма «Сто лет тому вперед»

Интервью

Антон Мегердичев: «Простых житейских историй в моей фильмографии еще не было»

Режиссер «Сердца пармы» и «Движения вверх» – о работе над полнометражным финалом «Бывших», вызовах профессии и умении делать кассовое кино