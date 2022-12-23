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Дмитрий Давыдов защищает права якутской панк-рок группы «Хардыы»

23 декабря
2022 год

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23 декабря 2022
19 января на широкие экраны выходит трагикомедия Дмитрия Давыдова «Молодость», важной музыкальной составляющей и сюжетной канвой которой являются композиции якутской панк-рок группы «Хардыы». В процессе подготовки к прокату режиссёр столкнулся с неоднократными «страйками» Youtube, инициированными датской компанией Danmark music Group, которая, как выяснилось позже, незаконно присвоила себе авторство музыки, используемой в фильме.

Дмитрий Давыдов защищает права якутской панк-рок группы «Хардыы»
фото: Дмитрий Давыдов

Как выяснил режиссёр, он не единственная жертва этого правового произвола. С 2015 года компания неоднократно присваивала авторские права на композиции, размещенные на YouTube. При этом, как заявляют реальные правообладатели – группа «Хардыы» – организация с наименованием Danmark music Group никогда с ними не связывалась для обсуждения какого-либо сотрудничества, не говоря уже об обсуждении деталей авторства.

Дмитрий Давыдов защищает права якутской панк-рок группы «Хардыы»
фото: Группа «Хардыы»

Дмитрий Давыдов планирует помочь группе «Хардыы» и их лидеру, известному рокеру Гаврилу Колесову по прозвищу Ганнибал, добиться справедливости: «Ганнибал и его товарищи — родом из якутской глубинки, у них есть фантастический альбом, который вдохновил меня на написание сценария к «Молодости», а их песня «Эдер Саас» стала названием фильма. Это невероятно талантливые музыканты. Но давайте будем честны, они никогда не занимались вопросом своих авторских прав. Значит ли это, что их песни, любимые и узнаваемые, может присвоить себе любой человек из любой страны мира? Это несправедливо, и мы намерены принимать все меры для защиты их прав», – заявил Давыдов.
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