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«Сегодня бы его запретили»: Брук Шилдс рассказала, как снималась обнажённой в «Голубой лагуне»

24 декабря
2022 год

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24 декабря 2022

На днях гостем авторского подкаста Брук Шилдс стал её экс-коллега по фильму «Голубая лагуна» Кристофер Аткинс. На момент съёмок в фильме, в котором было много обнажённых сцен, Брук было всего 14 лет, а Кристоферу – 18. Во время записи подкаста актёры вспомнили, с чем им пришлось столкнуться во время съёмок картины.

«Сегодня бы его запретили»: Брук Шилдс рассказала, как снималась обнажённой в «Голубой лагуне»

«Мы были одеты в узкие полоски одежды, а мои волосы были приклеены к телу, чтобы скрыть грудь, которая в любом случае была очень маленькой. Я не знаю, что я пыталась скрыть», – вспомнила Шилдс, отметив, что в некоторых сценах её всё же заменяла дублёрша. «После этого фильма мне было трудно оставаться в одежде. Были сцены, где я нагишом скатывался с горки и тому подобное. И это было немного неловко, но и отчасти забавно», – поделился Кристофер.

Также актёры рассказали, что на съёмках фильма страдали животные: «Сегодня бы его запретили. Это было бы недопустимо… В фильме пострадали животные. Мы насаживали рыбу на копья и делали прочие безумные вещи».

Шилдс отмерила, что между актёрами пытались спровоцировать реальный роман: «Они так отчаянно хотели, чтобы мы влюбились друг в друга. Вероятно, это было здорово для фильма, ведь именно об этом он и был». Аткинс добавил, что «химия между ними была просто потрясающей».

«Сегодня бы его запретили»: Брук Шилдс рассказала, как снималась обнажённой в «Голубой лагуне»

Отзывы о фильме «Голубая лагуна» были не самыми лучшими. Брук Шилдс стала первой, кто получил на премию «Золотая малина» как худшая актриса. Одним из главных поводов для критики фильма было большое количество обнажённых сцен – фильм даже обвиняли в детской порнографии. В дальнейшем это отразилось на карьеры Брук, которая у многих стала ассоциироваться с секс-контентом.
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«Сегодня бы его запретили»: Брук Шилдс рассказала, как снималась обнажённой в «Голубой лагуне» фотографии
«Сегодня бы его запретили»: Брук Шилдс рассказала, как снималась обнажённой в «Голубой лагуне» фотографии
«Сегодня бы его запретили»: Брук Шилдс рассказала, как снималась обнажённой в «Голубой лагуне» фотографии
«Сегодня бы его запретили»: Брук Шилдс рассказала, как снималась обнажённой в «Голубой лагуне» фотографии
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