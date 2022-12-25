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Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица

25 декабря
2022 год

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25 декабря 2022
В пятницу в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» о приключениях маленького непоседливого зверька. Среди гостей показа были актёры фильма Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и Ольга Кузьмина, а также Катерина Шпица, Леонид Каневский, Алла Довлатова, Виктор Добронравов, Кузьма Сапрыкин и другие. В этот же день состоялся дневной праздничный показ фильма детям - подопечным разных фондов и благотворительных организаций Москвы.

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Сергей Гармаш

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Елена Яковлева

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Полина Максимова

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Ева Смирнова

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Сергей Лавыгин с сыном

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Ольга Кузьмина

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Катерина Шпица с сыном

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Леонид Каневский

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Алла Довлатова с дочерью

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Виктор Добронравов

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Кузьма Сапрыкин

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Светлана Степанковская

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Дмитрий Чеботарёв с семьёй

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Мария и Анна Пересильд

Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица
фото: Иван Колесников с дочерью
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Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица фотографии
Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица фотографии
Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица фотографии
Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица фотографии
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