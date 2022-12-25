Маленький и нежный зверь: Сергей Гармаш, Елена Яковлева и Катерина Шпица

В пятницу в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера семейного фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка»
о приключениях маленького непоседливого зверька. Среди гостей показа были актёры фильма Сергей Гармаш
, Елена Яковлева
, Полина Максимова
, Сергей Лавыгин
и Ольга Кузьмина
, а также Катерина Шпица
, Леонид Каневский
, Алла Довлатова
, Виктор Добронравов
, Кузьма Сапрыкин
и другие. В этот же день состоялся дневной праздничный показ фильма детям - подопечным разных фондов и благотворительных организаций Москвы.
фото: Сергей Гармаш
фото: Елена Яковлева
фото: Полина Максимова
фото: Ева Смирнова
фото: Сергей Лавыгин с сыном
фото: Ольга Кузьмина
фото: Катерина Шпица с сыном
фото: Леонид Каневский
фото: Алла Довлатова с дочерью
фото: Виктор Добронравов
фото: Кузьма Сапрыкин
фото: Светлана Степанковская
фото: Дмитрий Чеботарёв с семьёй
фото: Мария и Анна Пересильд фото: Иван Колесников с дочерью
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