Джеймс Кэмерон заранее снимал сцены третьего и четвертого «Аватаров», пока не выросли актёры-подростки

Джеймс Кэмерон заранее снимал
некоторые сцены из «Аватара-3»
и «Аватара-4»
, чтобы избежать проблем с взрослением актёров.
Во второй части «Аватара»
появляется сразу несколько юных персонажей – Тук (Тринити Джо-Ли Блисс
, которую утвердили на роль в семилетнем возрасте, а сейчас ей 13) и Спайдер (Джек Чемпион
, которому на съёмках было 12 лет, а сейчас 18). По словам Кэмерона, завершить съёмки нужно было как можно скорее, потому что Чемпион «рос как сорняк».
«В противном случае вы получаете эффект «Очень странных дел»: персонажи должны всё ещё быть в старшей школе, но они выглядят так, как будто им по 27 лет. Мы сделаем так, чтобы это не мешало верить в происходящее на экране»
, – сказал режиссёр. В том же интервью продюсер Джон Ландау
рассказал, что все новые персонажи из «Аватара-2» появятся в следующих фильмах. Предполагается, что франшиза будет состоять из пяти фильмов. Однако Кэмерон недавно предположил, что съёмки «Аватара» могут остановиться после третьей части, если не будет кассового успеха.
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