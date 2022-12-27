«Оно того не стоит»: Миа Васиковска о потере интереса к актёрской профессии

Десять лет назад Миа Васиковска
представляла собой редкую разновидность актёров, которые, минуя стадию второстепенных ролей в десятке сериалов, эффектно солируют у мастодонтов авторского кино. Разумеется, ещё будучи подростком Васиковска снялась в паре сериалов, но уже в 20 лет актриса приобрела всемирную известность, сыграв заглавную героиню в экранизации «Алисы в стране чудес» Тима Бёртона
. В течение следующих пяти лет Васиковска снялась у Гаса Ван Сента
, Пака Чхан Ука
, Джима Джармуша
, Гильермо Дель Торо
и Дэвида Кроненберга
.
Но потом везение как будто покинуло актрису - фильмы с её участием стали выходить всё реже и не вызывали большого зрительского внимания и интереса у критиков. Во многом это связано с решением самой Мии не жить и не работать по установленным индустрией правилам. Вместо того, чтобы продолжать участвовать в бешеной гонке за популярностью и осесть в Лос-Анджелесе, Миа при первой же возможности уехала в родную Австралию и зажила там самой обыкновенной скучкной жизнью, которая включает в себя ипотеку и фиксированный рабочий график. Впрочем, фильмы с участием Мии продолжают выходить каждый год и в январе 2023 года в австралийский прокат выйдет новый фильм с её участием «Друг в океане»
. По случаю чего Миа дала интервью местному изданию «The Sydney Morning Herald»
, в котором рассказала, почему актёрская профессия её больше не привлекает.
«Думаю, у меня просто поменялись интересы. И ещё я стала менее терпелива к некоторым аспектам индустрии, которые мне не нравятся. Я не пекусь о работе до такой степени, чтобы меня можно было заставить что-то из себя изображать ради получения ролей. Это всё давит, понимаете, о чём я? Вы должны хотеть играть в эту игру, согласиться на её правила. И мне кажется, что я всё это уже прошла, но выигрыш того не стоил.
Ну то есть зарплата, конечно же, оправдывает все эти усилия. И это одна из причин, по которой от этой работы так сложно отказаться. Но если говорить с точки зрения удовлетворения своей работой и своей индивидуальности, не знаю…Кажется, как будто оно того не стоит. В какой-то момент думаешь: «Для кого это? Это для меня? Или для компании, выпускающей фильм?» И все странные вещи, которые тебе приходится делать, кажутся ужасно глупыми»
.
При этом Васиковска вовсе не спешит заявлять об уходе из кино, тем более, что ей как-то надо выплачивать ипотеку. Но вместо того, чтобы надрываться, пытаясь не выскользнуть из списка самых востребованных актёров, Васиковска предпочитает переквалифицироваться в режиссёра. Миа допускает, что будет сниматься в будущем, но признаётся, что все её амбиции в актёрской профессии просто иссякли. «Мне кажется, мне больше подходит режиссура. Наблюдая за тем, как разные режиссёры снимают кино, я как будто отучилась в киношколе. Я чрезвычайно самоуверенна, и мне кажется, что я тоже так смогу»
.
Приехав из австралийского города Канберра в Лос-Анджелес в подростковом возрасте, Миа испытала культурный шок. «Аллея Славы была усеяна бездомными людьми и воняла разбитыми мечтами, депрессией и безумием, и всё это на фоне гигантских билбордов, рекламирующих очередной великий фильм»
. Мии исполнилось 18 лет, когда она получила роль в «Алисе в стране чудес», но на тот момент она всё ещё не закончила учёбу в средней школе. Однако по закону она была уже совершеннолетней, поэтому студия больше не обязана была нанимать ей репетитора на время съёмок. Мию просто поставили перед выбором: образование или съёмки. «И я выбрала съёмки. Так что формально у меня нет аттестата об окончании средней школы»
.
За ранний карьерный успех актриса расплатилась не только отсутствием аттестата об образовании, но и отсутствием близкого круга общения. «Я была так заняла, что это попросту разрушило мою социальную жизнь. Я и так-то была немного замкнута, мне нужен был какой-то дополнительный импульс к общению. Но когда ты просто всё время отсутствуешь, о тебе никто и не думает, и люди просто привыкают к тому, что тебя всё время нет. Были такие моменты, когда я возвращалась в Канберру и думала, что людей, которых я могу оповестить о своём возвращении, не так уж и много. И это ощущение опустошало»
.
Что касается отношений на съёмочных площадках, то в большинстве случаев это были одноразовые дружбы, заканчивавшиеся пустыми заверениями «быть всё время на связи». Отсутствие друзей и крепких многолетних связей стало одной из причин, по которым Миа решила притормозить с карьерным ростом. Для актрисы было важно построить личную жизнь за пределами киноиндустрии, в своей родной Австралии. «Но это так сложно - находить новых друзей в зрелом возрасте. Люди обычно находят друзей благодаря работе, но если я пытаюсь не работать, то найти друзей как-то сложно»
.
Впрочем, даже будучи актрисой можно устроить свою профессиональную жизнь таким образом, чтобы в ней появилась рутина. Надо всего лишь устроиться работать в театр, что Миа и сделала, дебютировав на сцене в постановке «Повелитель мух» Сиднейской театральной компании. Незадолго до этого актриса взяла в ипотеку дом в восточном пригороде Сиднея, и впервые в жизни у неё появилось рабочее расписание и возможность возвращаться каждый вечер с работы домой. «Это было чудесное время, когда я думала: «Надо приготовить ужин и потусить со своими соседями, а утром я пойду на работу, как все нормальные люди». И это было прекрасно. Как будто с опозданием проживаешь то, что обычно проживают в 20 с лишним лет»
.
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