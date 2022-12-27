«Профессия редкая и необходимая»: Ирина Безрукова о тифлокомментировании

Московский губернский театр
, художественным руководителем которого является Сергей Безруков
, стал первым в России театром, в котором доступна услуга тифлокомментирования, позволяющая незрячим людям приобщиться к театральному искусству. А Ирина Безрукова
- одна из немногих актрис, освоивших навык тифлокомментирования. В публикации для журнала «Hello!»
актриса рассказала, как ей пришла в голову идея получить специальность «Тифлокомментатор».
«Однажды меня пригласили принять участие в телепередаче. В гримерке я разговорилась с Дианой Гурцкой. Я поделилась, что скоро выходит фильм «Реальная сказка», где я играю Василису Премудрую. А она поинтересовалась, будут ли к ней сделаны тифлокомментарии. Если честно, я даже не сразу поняла, о чем идет речь, но Диана мне объяснила, что это такое сопровождение для фильма, которое позволяет незрячим лучше понять происходящее. В этот же день я начала изучать этот вопрос, а через пару месяцев пошла учиться в институт «Реакомп» по специальности «Тифлокомментатор». Когда получила диплом, поняла, что я всего лишь 21-й по счету специалист, получивший такое образование в этом учебном заведении. Профессия редкая и необходимая. Так созрела идея создать сопровождение в театре. Московский губернский театр, в котором я работаю, стал авангардом движения по тифлокомментированию»
.
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