Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus

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Актриса одной из первых в стране освоила эту специальность

«Профессия редкая и необходимая»: Ирина Безрукова о тифлокомментировании

27 декабря

«Оно того не стоит»: Миа Васиковска о потере интереса к актёрской профессии

Актриса вернулась на Родину, чтобы жить «как все нормальные люди»