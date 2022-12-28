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Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus

28 декабря
2022 год

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28 декабря 2022
Французский модный бренд Jacquemus пригласил для съёмок в своей рождественской рекламной кампании 55-летнюю модель и актрису Памелу Андерсон. В видео, опубликованном на официальном аккаунте бренда в запрещённой соцсети разряженная в пух (буквально) и прах (фигурально) Памела с жестокой решительностью тащит отслужившую ёлочку вниз по лестнице в сторону, очевидно, помойки. А в ответ на поздравления встречного фальшивого Санты Памела замечает, что Рождество уже прошло, и дёргает дедушку за синтетическую бороду. Андерсон также приняла участие в съёмках лукбука новой коллекции «Рафия», показ которой состоялся 12 декабря в Париже.

Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus

Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus

Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus

Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus

Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus
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Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus фотографии
Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus фотографии
Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus фотографии
Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus фотографии
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