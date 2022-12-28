Пульт от Тиндера: Владимир Гуськов и Алёна Савастова снялись в видео-открытке телеканала «Dомашний»

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28 декабря Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus Рождество прошло, а Новый год ещё нет

27 декабря «Профессия редкая и необходимая»: Ирина Безрукова о тифлокомментировании Актриса одной из первых в стране освоила эту специальность

27 декабря «Оно того не стоит»: Миа Васиковска о потере интереса к актёрской профессии Актриса вернулась на Родину, чтобы жить «как все нормальные люди»