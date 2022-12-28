Пульт от Тиндера: Владимир Гуськов и Алёна Савастова снялись в видео-открытке телеканала «Dомашний»

Специально к Новому году телеканал «Dомашний» подготовил для своих зрительниц традиционный сюрприз – ролик о Хорошей девочке с участием очаровательной Алёны Савастовой и брутального Владимира Гуськова.
Родители всегда хотят лучшего для своих дочерей: блистательную карьеру, солидное образование и достойного мужчину рядом… А что, если бы у них был волшебный пульт, с помощью которого они могли выбрать дочке жениха? Тогда жизнь точно была легче, а маме и папе было бы спокойнее. Но иногда родителям стоит довериться своей дочери, ведь Хорошая девочка не боится брать на себя ответственность и, выбирая любимого, слушает только свое сердце!
«Новый год у меня ассоциируется с чудом и волшебством – семья собирается вместе, все дарят друг другу подарки, веселятся. Я всегда с нетерпением жду этот праздник, загадываю желание и с трепетом верю, что оно исполнится. «Хорошая девочка» – это добрая и весёлая история. Она точно заставит вас улыбнуться!», - уверена исполнительница главной роли Алёна Савастова.
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