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Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров

28 декабря
2022 год

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28 декабря 2022
2022 год должен был стать годом резкого сокращения бюджетов и вечеринок, а красные дорожки должны были выцвести от безделья. На деле же мы убедились в том, о чём давно подозревали: даже посреди Апокалипсиса люди найдут время и повод, чтобы нарядиться, встретиться и выпить. Ближе к Новому году, от которого уже никто ничего не ждёт кроме пощады, светскую Москву с новой силой залихорадило от премьер и презентаций.
15 декабря в Театре Наций состоялся закрытый показ постановки «Кто боится Вирджинии Вулф?» по легендарной пьесе Эдварда Олби. Главные роли в пьесе исполнили Евгений Миронов и Агриппина Стеклова. Гостями показа стали Екатерина Варнава, Леонид Ярмольник, Марина Неёлова, Дмитрий Киселёв и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Евгений Миронов и Агриппина Стеклова в спектакле «Кто боится Вирджинии Вулф?»

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Леонид Ярмольник и Марина Неелова

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Дарья Калмыкова

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Сергей Кемпо

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Дмитрий Киселёв

16 декабря в кинотеатре «Октябрь» состоялась скромная премьера фантастической драмы «Мира», которую посетили Филипп Киркоров, Софья Синицына, Кирилл Плетнёв и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Софья Синицына

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Кирилл Плетнёв

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Филипп Киркоров

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Вероника Устимова

22 декабря в бутике Estelle Gallery в столичном ГУМе состоялась презентация новогодней коллекции белья Lise Charmel, которую посетили Екатерина Климова, Любовь Толкалина, Ольга Филиппова, Екатерина Вуличенко и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Екатерина Климова

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Любовь Толкалина

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Ольга Филиппова

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Екатерина Вуличенко

24 декабря в московском Дворце спорта «Мегаспорт» состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которую посетили рококошный Филипп Киркоров, Дмитрий Песков, Юрий Антонов и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Филипп Киркоров с детьми

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Юрий Антонов

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров

26 декабря на открытии ресторана «Le Pigeon» в Москве встретились Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская и Маргарита Аброськина.

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Маргарита Аброськина

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Олеся Судзиловская с мужем

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров
фото: Юлианна Караулова
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Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров фотографии
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