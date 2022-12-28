Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров

2022 год должен был стать годом резкого сокращения бюджетов и вечеринок, а красные дорожки должны были выцвести от безделья. На деле же мы убедились в том, о чём давно подозревали: даже посреди Апокалипсиса люди найдут время и повод, чтобы нарядиться, встретиться и выпить. Ближе к Новому году, от которого уже никто ничего не ждёт кроме пощады, светскую Москву с новой силой залихорадило от премьер и презентаций.
15 декабря в Театре Наций состоялся закрытый показ постановки «Кто боится Вирджинии Вулф?» по легендарной пьесе Эдварда Олби. Главные роли в пьесе исполнили Евгений Миронов и Агриппина Стеклова. Гостями показа стали Екатерина Варнава, Леонид Ярмольник, Марина Неёлова, Дмитрий Киселёв и другие.
фото: Евгений Миронов и Агриппина Стеклова в спектакле «Кто боится Вирджинии Вулф?»
24 декабря в московском Дворце спорта «Мегаспорт» состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады», которую посетили рококошный Филипп Киркоров, Дмитрий Песков, Юрий Антонов и другие.
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