Камила Валиева повторила танец Уэнсдэй Аддамс на чемпионате России

Фигуристка Камила Валиева выступила на чемпионате России по фигурному катанию с танцем Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдэй». 16-летняя фигуристка вышла на лёд в чёрном платье и с длинными чёрными косами, а в качестве музыкального сопровождения была использована как оригинальная музыка из сериала, так и трек Леди Гаги Bloody Mary, под который видео завирусилось в Тиктоке.
Однако победить Валиевой не удалось – она заняла второе место. Её обошла 15-летняя Софья Акатьева, воспитанница Этери Тутберидзе, а на третьем месте оказалась 26-летняя Елизавета Туктамышева.
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