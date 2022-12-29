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Камила Валиева повторила танец Уэнсдэй Аддамс на чемпионате России

29 декабря
2022 год

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29 декабря 2022
Фигуристка Камила Валиева выступила на чемпионате России по фигурному катанию с танцем Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдэй». 16-летняя фигуристка вышла на лёд в чёрном платье и с длинными чёрными косами, а в качестве музыкального сопровождения была использована как оригинальная музыка из сериала, так и трек Леди Гаги Bloody Mary, под который видео завирусилось в Тиктоке.



Однако победить Валиевой не удалось – она заняла второе место. Её обошла 15-летняя Софья Акатьева, воспитанница Этери Тутберидзе, а на третьем месте оказалась 26-летняя Елизавета Туктамышева.

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№ 1
Lusia Happy   29.12.2022 - 18:18
ну кстати танец был вполне себе прикольный! Особенно на льду мне кажется это вообще сложно исполнять. Но Валиева как всегда справилась читать далее>>
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Камила Валиева повторила танец Уэнсдэй Аддамс на чемпионате России фотографии
Камила Валиева повторила танец Уэнсдэй Аддамс на чемпионате России фотографии
Камила Валиева повторила танец Уэнсдэй Аддамс на чемпионате России фотографии
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