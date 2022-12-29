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Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start

29 декабря
2022 год

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29 декабря 2022
Продюсерская компания Данилы Козловского DK Entertainment и онлайн-кинотеатр Start пришли к взаимному соглашению по судебному разбирательству о финансировании съёмок сериала «Карамора». Согласно материалам дела, Start выплатит 682,5 млн рублей в пользу компании Козловского. Это на 177,5 млн рублей меньше реального долга онлайн-кинотеатра, так как Start передал все права на «Карамору» создателям.

Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start
фото: Кадр из сериала «Карамора»

Start должен был выплатить Козловскому 957,5 млн рублей за производство восьми серий сериала. Однако DK Entertainment поступил единственный транш в размере 97,5 млн рублей в декабре 2021 года. Оставалось выплатить ещё 860 млн, но следующий перевод не поступил из‑за «сложившейся форс-мажорной ситуации», вызванной геополитическими событиями.

Картина создавалась для ТВ-3, но в какой‑то момент канал перестал её финансировать и онлайн-кинотеатр решил заполучить права на сериал и прибыль с него. Чтобы продолжить съёмки, Данила Козловский начал брать кредиты. Согласно договору, первые 300 млн рублей компания Козловского должна получить до 31 декабря 2022 года. Оставшиеся средства Start обязался переводить в течение 2023-го.
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№ 1
Lusia Happy   29.12.2022 - 18:20
Зато хоть что-то отсудил, уже хорошо. Какой-то прям слишком большой бюджет на сериал или мне показалось? Ну вобоще короче история муть читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start фотографии
Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start фотографии
Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start фотографии
Данила Козловский отсудил 682 млн рублей у онлайн-кинотеатра Start фотографии
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