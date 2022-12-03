Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Переделкино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов

3 декабря
2022 год

Лайфстайл >>
3 декабря 2022

1 декабря журнал «КиноРепортёр» отметил свой десятилетний юбилей и подвел итоги 2022 года на церемонии вручения премии «Событие года», которая состоялась в стенах кинотеатра «Иллюзион». Лауреатами премии за достижения в области кино и телевидения стали Андрей Мерзликин (номинация «Актёр года»), Светлана Иванова (номинация «Актриса года»), Никита Кологривый (номинация «Открытие года»), Юлия Барановская (номинация «Телеперсона»), Андрей Кравчук (номинация «Прорыв года») и сериал «Нулевой пациент» (номинация «Сериал года»).

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Андрей Мерзликин

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Светлана Иванова

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Никита Кологривый

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Юлия Барановская

Среди гостей премии были Олег Гаас, Ирина Гринёва, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Юрий Антонов, Дмитрий Дибров, Алексей Чадов, Олеся Судзиловская, Анна Пескова и многие другие.

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Елена Захарова

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Анна Чурина

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Владимир Селиванов и Эвелина Блёданс

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Ирина Безрукова

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Анастасия Волочкова

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Олег Гаас

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Олеся Судзиловская

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Дмитрий Дибров

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Мария Лемешева и Юрий Антонов

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Дмитрий Дюжев

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Ольга Смирнова

Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов
фото: Мария Кравченко
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Princesa_ptichka   3.12.2022 - 13:53
событием года это вообще как-то слабо можно назвать аххаха потому что премия то явно уже никому не сдалась особо. да уж, по приглашенным гостям это как-то сразу видно читать далее>>
№ 1
Lusia Happy   3.12.2022 - 13:41
ну на некоторых прям смотреть страшно было. Волочкова так совсем что-то испортилась... а вот Безрукова на фотке выглядит как сама не своя. Обычно она выбирает лучше наряды)) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Дарья АвратинскаяЮрий АнтоновИрина БезруковаЭвелина БлёдансДмитрий Борисов (II)Денис ВласенкоНикита ВолковАнастасия ВолочковаОлег ГаасИрина ГринёваДмитрий ДибровИван ДобронравовДмитрий ДюжевЕлена ЗахароваСветлана ИвановаТина КанделакиНикита КологривыйЕгор КорешковМария КравченкоАндрей КравчукНиколай Лебедев (III)Антон МегердичевАндрей МерзликинЕлена ПановаАнна ПесковаКирилл ПлетнёвВладимир Селиванов (III)Ольга СмирноваОлеся СудзиловскаяВиктор СухоруковНикита ТарасовДжаник ФайзиевАлексей ЧадовАнна ЧуринаАнна ШатиловаКлим Шипенко
фильмы
Нулевой пациент

фотографии >>
Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов фотографии
Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов фотографии
Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов фотографии
Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Аттила-завоеватель»

Скорбим

Александр Калашниченко
2 декабря ушёл из жизни актёр Александр Калашниченко.
Милен Демонжо
1 декабря ушла из жизни актриса Милен Демонжо.
Тимофей Спивак
30 ноября ушёл из жизни актёр Тимофей Спивак.
Фома Воронецкий
29 ноября ушёл из жизни актёр Фома Воронецкий.

День рождения >>

Дмитрий Веркеенко
Нина Дорошина
Елена Дробышева
Марина Орёл
Мила Сивацкая
Анна Стэн
Никита Тарасов
Александр Терешко
Софья Шуткина
Майкл Ангарано
Холли Мери Комбс
Джулианна Мур
Себастьен Рош
Аманда Сейфред
Брендан Фрейзер
Дэрил Ханна
все родившиеся 3 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки 9
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2022
Омут
драма, триллер
Россия, 2022
На ощупь
драма, триллер
Россия, 2022
Треугольник печали
драма, комедия
Швеция, Великобритания, Греция, Франция, США, 2022
LOL. Surprise! Фильм
боевик, вестерн, научная фантастика, семейное кино, фэнтези
США, 2021
Двойная петля
боевик, военный фильм, драма, экранизация
США, 2022
Заклятье: 13-й этаж
фильм ужасов
Индонезия, 2022
Новогодний переполох
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Нидерланды, 2014
СантаМэн
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram