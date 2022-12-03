Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов

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Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей

1 декабря

«Я думала, что умру»: Дженнифер Лопес рассказала о расставании с Беном Аффлеком 19 лет назад

Артистка готовит к выходу новый альбом, в котором будут песни об отношениях с Беном