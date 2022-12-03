Событие года: Светлана Иванова, Анастасия Волочкова и Юрий Антонов

Сколько людей, столько и мнений: Как зрители сериала «Скорая помощь» просили вернуть Раю
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1 декабря журнал «КиноРепортёр» отметил свой десятилетний юбилей и подвел итоги 2022 года на церемонии вручения премии «Событие года», которая состоялась в стенах кинотеатра «Иллюзион». Лауреатами премии за достижения в области кино и телевидения стали Андрей Мерзликин (номинация «Актёр года»), Светлана Иванова (номинация «Актриса года»), Никита Кологривый (номинация «Открытие года»), Юлия Барановская (номинация «Телеперсона»), Андрей Кравчук (номинация «Прорыв года») и сериал «Нулевой пациент» (номинация «Сериал года»).
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