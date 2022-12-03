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Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей

3 декабря
2022 год

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3 декабря 2022
Музыкант и актёр Колсон Бейкер (известный так же под псевдонимом Machine Gun Kelly) запустил собственную линию лаков для ногтей «UN/DN LAQR» в 2021 году. Состояние и цвет ногтей - важнейшая составляющая имиджа Колсона и его возлюбленной Меган Фокс. На вечеринке по случаю запуска бренда «UN/DN LAQR» Меган и Колсон появились связанные одной цепью - которая скрепляла ногти их мизинцев. Поэтому неудивительно, что Меган Фокс наконец выступила в коллаборации с Колсоном. Странно, что это произошло лишь год спустя.

Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей
фото: Скованные одной цепью

Новая коллекция, получившая название «Play with fire», была вдохновлена любимыми кристаллами и драгоценными камнями актрисы. «Я люблю цвета драгоценных камней, так как они очень хорошо сочетаются с моими природными цветами».

Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей

Также коллекция, по задумке актрисы, каким-то образом отражает смену времён года. «Зима - время всех видов “спячки” или обращения внутрь себя. Мы видим это в мире животных и растений. Это время убывания, а не роста».

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Зиме соответствуют определённые цвета камней, помогающих Меган в этот непростой период: «Лазурит и малахит - защитные и заземляющие камни. Они оберегают от психических атак - которые подстерегают всех знаменитостей. И эти камни хорошо помогают с восстановлением уверенности в себе». В коллекции есть и глубокий красный цвет: «Рубин - чувственный камень, незаменимый в сохранении страсти в период определённых переходов - привет ретроградному Марсу!»

Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей
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Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей фотографии
Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей фотографии
Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей фотографии
Меган Фокс и Колсон Бейкер представили коллекцию лаков для ногтей фотографии
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