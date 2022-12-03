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«В процессе отказа ты познаёшь вкус»: Виктория Агалакова о пользе аскезы

3 декабря
2022 год

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3 декабря 2022
1 декабря в онлайн-кинотеатре Okko стартовал психологический триллер «Замёрзшие» с Артёмом Быстровым и Леной Трониной в главных ролях. По случаю выхода сериала исполнившая одну из ролей Виктория Агалакова дала интервью журналу «OK!», в котором призналась, что часто берёт «аскезы» для поддержания физического и психического здоровья.

«В процессе отказа ты познаёшь вкус»: Виктория Агалакова о пользе аскезы

«Я буквально на днях узнала, что на самом деле значит «аскеза»: это когда ты ограничиваешь себя во имя чего-то. Условно, ты загадал желание и, чтобы оно исполнилось, ставишь себе какое-то ограничение. У меня не так. Я делаю это для того, чтобы поддерживать физическое и психологическое здоровье. Это могут быть абсолютно разные сферы: саморазвитие, питание, спорт, внешний вид — периодически по этим пунктам я беру аскезы, мне нравится это слово. Я просто ставлю себе запрет на определенные действия, поступки, зависимости на какое-то время, чтобы разгрузиться. Например, я не пила кофе три недели, притом что до этого пила по три-четыре чашки в день. В процессе отказа ты познаёшь вкус. Когда мы существуем, позволяя себе всё, мы перестаем ценить то, что имеем. Происходит перенасыщение. Был период, когда я не ела сахар (тогда я не ела даже фрукты и мед — вообще всё, что могло содержать сахар в своём составе). Ложилась спать стабильно в 23 часа, вставала каждый день в 6-7. Я люблю проводить эксперименты над собой и своим телом. Вообще я очень рекомендую практиковать подобное, так как это даёт возможность раскрывать себя с разных сторон. Нужно учится дисциплине, потому что счастье, удовлетворение и любовь кроются именно в ежедневной работе над самим собой».

«В процессе отказа ты познаёшь вкус»: Виктория Агалакова о пользе аскезы

Ещё одна любительница ограничений - Настасья Самбурская. В интервью Надежде Стрелец актриса призналась, что взяла пожизненную аскезу на вино и табак.
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«В процессе отказа ты познаёшь вкус»: Виктория Агалакова о пользе аскезы фотографии
«В процессе отказа ты познаёшь вкус»: Виктория Агалакова о пользе аскезы фотографии
«В процессе отказа ты познаёшь вкус»: Виктория Агалакова о пользе аскезы фотографии
«В процессе отказа ты познаёшь вкус»: Виктория Агалакова о пользе аскезы фотографии
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