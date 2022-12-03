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СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями

3 декабря
2022 год

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3 декабря 2022

В свежем послесвадебном интервью Надежде Стрелец Павел Прилучный признался, что развод с Агатой Муцениеце надолго подавил в нём желание размножаться. Готовность вновь стать отцом появилась после встречи с Зепюр Брутян, свадьбу с которой актёр сыграл 25 августа. И согласно источнику издания «СтарХит», уже в следующем году Прилучному представится такая возможность.

СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями

Согласно информации, полученной изданием, уже в мае 2023 года Зепюр станет мамой. Подкупные сотрудники клинического госпиталя «Лапино» поделились со «СтарХитом» информацией о том, что Зепюр и Павел часто наведываются в эту клинику. «Срок у Зепюр сейчас 14-15 недель, четвертый месяц. Они с Павлом приезжали к нам уже несколько раз, всегда вместе посещают врача, муж очень заботится о будущей мамочке, глаз с нее не спускает», — рассказал источник. Пока что Зепюр продолжает вести активную светскую жизнь, сопровождая Павла на разнообразных мероприятиях. А недавно молодожёны провели отпуск в Дубае.
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СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями фотографии
СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями фотографии
СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями фотографии
СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями фотографии
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