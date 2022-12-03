СМИ: Павел Прилучный и Зепюр Брутян станут родителями

Завершились съемки «РАЙцентра» с Асмус, Чеботарёвым, Разумовской и Добронравовым
Сериал выйдет эксклюзивно на Иви в 2023 году
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В свежем послесвадебном интервью Надежде Стрелец Павел Прилучный признался, что развод с Агатой Муцениеце надолго подавил в нём желание размножаться. Готовность вновь стать отцом появилась после встречи с Зепюр Брутян, свадьбу с которой актёр сыграл 25 августа. И согласно источнику издания «СтарХит», уже в следующем году Прилучному представится такая возможность.
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