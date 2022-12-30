Голодание и прогулки в грязной одежде: Любовь Аксёнова рассказала о способах вжиться в роль

22 декабря в прокат вышел полнометражный фильм «Бывшие. Happy End» - логическое завершение популярного одноименного сериала с Денисом Шведовым и Любовью Аксёновой в главных ролях. Героиня Аксёновой Яна - наркозависимая пациентка реабилитационной клиники - полная противоположность самой актрисы, которая выросла в тепличных условиях и никогда не имела личного опыта зависимости от наркотических веществ. Но актриса нашла способ вжиться в роль с помощью голодания.
фото: Кадр из фильма «Бывшие. Happy End»
«Я где-то вычитала, что у зависимого человека есть внутренний диалог с веществом. Если, например, у него что-то где-то в сумке в гримёрке лежит, человек сидит и думает: «Так, вот сейчас я пойду и после эфира возьму». И мне стало интересно - а вот что бы я могла убрать из своей жизни, чтобы почувствовать то же самое? Чтобы у меня появился этот диалог. Ну, наверное, только еда - я же люблю поесть. Я сначала несколько дней голодала на воде. Потом я поняла, что я так долго не протяну. А мне было ещё интересно посмотреть, как это будет развиваться на длительной дистанции. И я перешла на жидкое питание - это называется условное голодание. Это какие-то чаи травяные, ну то есть там целая методика - через какое-то время ты разбавляешь себе соки водой. Всё очень спокойно. Я начала сбрасывать вес - что мне тоже было на руку, потому что моя героиня должна быть худой. И одновременно с этим начало работать это состояние вечного желания поесть. И я постоянно ждала момента, когда я наконец смогу поесть», - рассказала актриса в интервью Фёдору Бондарчуку для передачи «Кино в деталях».
Актриса часто придумывает себе различные упражнения, чтобы сократить дистанцию между собой и персонажем. «Когда я готовилась к роли в «Почке», мне показалось что главной героине Наташе вообще всё равно, что о ней подумают люди. А я человек, который довольно часто думает, что же скажут другие люди. И мне было интересно придумать какое-то упражнение. Я надевала грязную одежду, измазывала себя в чём-то и шла по улице. И задание было такое, чтобы смотреть исключительно вперёд, как будто вокруг не существует ничего и никого. Ведь Наташа - она же такой поезд, танк».
фото: Кадр из фильма «Почка»
Одно из постоянных упражнений актрисы - ведение дневника в режиме «поток сознания». «У меня есть дневник, я очень люблю писать, потому что мне нравится таким образом выражать свои мысли. Мне нравится, что называется, потереться мозгами: когда садишься с умным человеком и начинаешь что-то обсуждать. Иногда роль разобрать. Нужен собеседник. Когда нет собеседника, тогда самому себе нужно стать собеседником. Тогда беру тетрадочку и пишу. Мне очень нравится упражнение, когда просто начинаешь писать и не останавливаешься. Пишешь, пишешь и какие-то вещи начинают вылезать».
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