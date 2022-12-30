Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта

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Спутник телезрителя «Особо опасна»: Пушки детям не игрушки В ночь с 29 на 30 декабря, 00:00, ТВ-3

Новости кино Федор Бондарчук выступит шоураннером исторической драмы «Челюскин. Первые» Съемки сериала начнутся в начале 2023 года

Новости кино Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич встретятся в приморском поселке Они исполнили главные роли в мелодраме «Любовь во всем виновата»

Обзор сериалов «Детектив Финник»: Не только ценный мех Новый детский сериал на основе полнометражного мультфильма

Обзор сериалов Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей А также провалы и худшие проекты года

Лайфстайл Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Марина Неёлова и Филипп Киркоров Обзор светской хроники