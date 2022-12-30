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Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта

30 декабря
2022 год

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30 декабря 2022

58-летняя актриса и певица Кортни Лав стала героиней нового выпуска подкаста Марка Мэрона «WTF», в эфире которого рассказала прелюбопытную историю с участием Брэда Питта. Согласно утверждениям Кортни, роль Марлы Сингер в фильме «Бойцовский клуб» изначально досталась именно ей. И только после того, как Брэд Питт посодействовал её увольнению, роль Марлы получила Хелена Бонэм Картер.

Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта
фото: Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб»

Если верить этой истории, получается, что 20 лет назад Питт был довольно-таки мелочным и мстительным человеком. А актёрская карьера Кортни Лав, получившая мощный импульс после выхода драмы Милоша Формана «Народ против Ларри Флинта», так и не стала блестящей.

Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта
фото: Кортни Лав

«Я пробовалась на роль Марлы, я эту роль получила. И тут мне звонит Гас Ван Сент и говорит: «Привет, я тут с Брэдом обсуждаю «Горбатую гору» (а это было за несколько лет до того, как это фильм был снят). Брэд очень хочет сделать кино о музыке». И я сразу подумала о Чэте Бейкере. Но тут они оба заговорили, и сказали, что хотят снять кино о Курте [Кобейне]. И вот 22 года спустя я до сих пор корю себя за то, что мне не хватило хитрости сказать тогда «конечно», а уже потом послать их куда подальше. Но нет. Я буквально взорвалась и [нецензурная лексика]. Некоторое время спустя зазвонил телефон - это был Дэвид Финчер (режиссёр «Бойцовского клуба» - прим. ред.). И я знала, что это он. И да, он уволил меня. Потому что я не позволила Брэду играть Курта. Кстати, благослови Господь Хелену Бонэм Картер, она гений, но я так никогда и не видела этот фильм».

Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта
фото: Хелена Бонэм Картер и Эдвард Нортон в фильме «Бойцовский клуб»
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фильмы
Бойцовский клубГорбатая гораНарод против Ларри Флинта

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Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта фотографии
Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта фотографии
Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта фотографии
Кортни Лав рассказала, что лишилась роли в «Бойцовском клубе» из-за мстительности Брэда Питта фотографии
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