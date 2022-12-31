Скандалы года: Как встретить Новый год и не облажаться

В уходящем году градус всеобщей адекватности достиг своего минимума, что послужило причиной в очередной раз вспомнить базовые правила поведения и разрешения острых конфликтов. Кино-театр.Ру
вспоминает скандалы уходящего года и дает советы, как не повторить чужих ошибок в неизбежно наступающем будущем.
Держите эмоции под контролем
Даже если ваше шоу обречено на провал. В ночь с 27 на 28 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», во время которой Ведущий церемонии комик Крис Рок подшутил
над страдающей алопецией Джадой Пинкетт Смит
, выразив надежду увидеть её в сиквеле фильма «Солдат Джейн»
. Джада вынуждена бриться налысо из-за потери волос, о чём она неоднократно рассказывала и в соцсетях и в интервью
. Однако во время церемонии она лишь закатила глаза, предоставив мужу защищать свою честь. Муж и защитил. Выскочив на сцену, Уилл Смит
отвесил Крису Року оплеуху и в максимально нецензурных выражениях посоветовал коллеге не произносить своим грязным ртом священное имя его любимой супруги. В 2021 году рейтинги церемонии, стремительно падавшие на протяжении трёх лет, достигли рекордно низкого уровня, поэтому потасовку многие посчитали за отчаянный жест спасти премию. После скандала Смит покинул
Американскую киноакадемию, получил запрет
на посещение церемонии «Оскар» и в конце концов принес извинения
Крису Року. Совет номер один
– ни при каких обстоятельствах не распускайте руки и решайте конфликт легитимными способами.
Правильно организуйте движение денежных потоков
В этом году вопрос об участии российских артистов в международных культурных мероприятиях встал, мягко говоря, на паузу. Но как известно, кризис – это время возможностей. Первым, кто сориентировался
в культурной и политической повестке, стал Никита Сергеевич Михалков
, разглядевший возможность для создания евразийского аналога «Оскара». Для присуждения премии нужна киноакадемия, которую тоже нужно будет учредить – Михалков предложил создать евразийский аналог с призовым фондом до 5 миллионов долларов. Режиссёр Александр Сокуров
не разглядел в этой инициативе ничего, кроме очередной попытки Михалкова выпросить у государства деньги. Сокуров заявил
, что если деньги у государства есть, то следует вкладывать их не в фестивали, а в развитие кино. Но прежде, чем вкладываться в кино, неплохо бы разобраться с более насущными потребностями населения. Совет номер два
– в наступающем новом году организуйте движение денежных потоков по направлению к тем, кто в них действительно нуждается.
Верьте в любовь
Спустя 20 лет Дженнифер Лопес
снова обручилась с Беном Аффлеком
. В июле этого года влюбленные тайно поженились
в Лас-Вегасе в и сразу же отправились в свадебное путешествие. В первый раз Дженнифер и Бен обручились 18 лет назад, но тогда помолвка сорвалась из-за излишнего внимания прессы к их отношениям. В интервью Джей Ло призналась
, что боялась не пережить расставание: «После того как мы расстались, было так больно. Когда мы отменили свадьбу 20 лет назад, я испытала самое большое горе в моей жизни. Честно говоря, я чувствовала, что умираю»
. Следующие 18 лет Дженнифер пыталась наладить свою жизнь и не думала, что роман с Беном вновь будет возможен: «Это не просто хеппи-энд, это даже для голливудского кино было бы слишком нереально — ведь никто не поверил бы в такое»
, – призналась Лопес. Совет номер три
– верьте в любовь до последнего и никогда не сдавайтесь перед внешними силами, разрушающими ваше личное счастье.
Расставайтесь красиво
Затянувшийся судебный процесс между экс-супругами Эмбер Хёрд
и Джонни Деппом
в этом году увенчался успехом в пользу последнего
. Но на протяжении 6 лет публичная тяжба бывших супругов служила потехой для благодарной публики. Весь мир, затаив дыхание, слушал сенсационные показания об мстительном акте испражнения на кровать, детородных органах, нарисованных кровью, отсечённых кончиках пальцев, летающих бутылках водки. Маятник зрительских симпатий постепенно перемещался на сторону Деппа, и когда стало очевидно, что актёр выиграет дело, запуганные общественным давлением друзья и коллеги начали потихоньку подавать голос в поддержку актёра. В итоге на сторону Деппа встали дочь Алека Болдуина Айрленд
, Дженнифер Грей
, Ева Грин
и Кейт Мосс
, а Эмбер не только проиграла в суде, но и лишилась общественной поддержки. А результате актрисе пришлось пойти на мировую, чтобы не разориться на выплате компенсаций и судебных издержках. Совет номер четыре
– расставайтесь красиво и не держите на бывших обиду в новом году.
Держите себя под контролем
В этом году титул самого скандального актёра
получает Эзра Миллер
. Он дважды был арестован за неадекватное поведение в нетрезвом состоянии, а родители эко-активистки Токаты Айрон Айз
обвинили Эзру в развращении их ребёнка. В июне стало известно об ещё одном инциденте: женщина, чьё имя не называется, утверждала, что Эзра проявил нездоровый интерес к её 12-летнему чаду, и посчитала его опасным для подростков. В ответ на все обвинения актёр пробормотал в соцсетях какие-то заклинания про свою неуязвимую энергию и отправился в параллельную вселенную, предложив исполнительным властям поймать его в вихре времени и пространства. Вскоре Эзра начал догадываться, что пора выпустить хоть какое-то подобие обращения и прокомментировать эту хронику административно-уголовных приключений. В заявлении, переданном представителями актёра в редакцию журнала «Variety»
, Эзра, сославшись на проблемы с психическим здоровьем, пообещал подлечиться и извинился перед всеми, кого расстроило его поведение. Однако это не спасло его от реального судебного обвинения
– согласно документам, в мае этого года Эзра взломал чужой дом и вынес несколько бутылок с алкоголем на сумму не менее 900 долларов. Максимальное наказание за кражу со взломом предусмотрено в виде 26 лет лишения свободы и штрафа в размере 2000 долларов. В случае, если актёра признают виновным, ему будет грозить реальный тюремный срок. Совет номер пять
– потеряв самообладание и контроль над ситуацией, найдите в себе силы прислушаться к окружающим и не затягивайте с оперативным обращением за помощью к специалистам.
Надейтесь на лучшее
На фоне затяжного конфликта в культурной жизни общества произошли серьезные изменения. В течение года из страны уезжали
, возвращались и снова уезжали насовсем граждане России. Многие кинематографисты и звёзды эстрады, несогласные с новой политикой государства, были признаны иноагентами – Максим Галкин
*, Александр Роднянский
*, кинокритик Антон Долин
*, Михаил Шац
*, Татьяна Лазарева
* и Андрей Макаревич
* перед каждым постом в социальных сетях теперь вынуждены предупреждать о своем новом статусе, а упоминающие и цитирующие их СМИ обильно приправляют публикации звёздочками.
Пока «коллективный Запад» пытается «отменить» Россию, в России набирает темпы локальная культура отмены. «Гоголь-центр» закрылся
, из репертуара других театров начали стремительно исчезать постановки, а из трупп увольняться актёры. Разваливались семьи. Мария Машкова
была одной из первых публичных персон, открыто заговорившей о разрыве семейных связей на почве политических разногласий
. А в середине года Янина Студилина подтвердила слухи
о расставании с сыном продюсера Роднянского*.
Интенсивный отток россиян за рубеж вызван не самыми лучшими жизненными обстоятельствами – поэтому если вы сейчас далеко, вспомните о вдохновляющих примерах тех, кому также пришлось строить новую жизнь с нуля
. Финальный совет
– боритесь за то, что любите, а не против того, что ненавидите.
*Признан Минюстом РФ иноагентом
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