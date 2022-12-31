«Ушёл гениальный композитор и близкий друг»: Никита Михалков почтил память Эдуарда Артемьева

«В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца. А иногда бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Собственно, это то, что я испытываю сейчас. Потому что ушёл гениальный композитор. И очень близкий друг. Поэтому не хочу, как говорится, мельчить горе словом».
«С ним меня связывает практически вся моя творческая биография - начиная с моего диплома «Спокойный день в конце войны». И практически все картины, которые я снял, кроме фильма «Очи чёрные» (наши французские коллеги не дали писать музыку Артемьеву из-за сложных перипетий, связанных с юридическими вопросами), и спектакли многие, в том числе «Механическое пианино», которое мы ставили в Италии с Марчелло Мастроянни - везде звучит музыка Артемьева. Вы знаете, обычно высокие слова говорят либо когда говорят неискренне во время каких-то шоу-концертов, либо уже у гроба. А вот сказать живому человеку, что он гениальный композитор современности, я хочу сейчас. Я не кривлю душой, потому что это действительно гениальный композитор и мелодист. Его знают в основном по фильмам - он писал и Тарковскому, и Кончаловскому. Он писал много музыки. Но я должен сказать, что масштаб его «Реквиема» меня лично просто снёс. Сшиб с ног.
Мы дружим почти 50 лет, даже больше. И кроме его величайшего таланта меня всегда потрясала его невероятная доброжелательность. Я никогда не слышал, чтобы он о ком-то сказал дурное слово. Не потому что ему неудобно или он чего-то опасается. Он не заточен на негатив. В принципе. Он предпочитает с самого начала видеть замечательное. Обжигался много раз, но тем не менее, это его не изменило. Это настоящий православный глубокий художник и удивительный человек во всех отношениях. Он обладает прекрасным юмором и невероятной самоиронией. Если вы видели его после концертов, когда он выходит на сцену - всегда растерянный, взволнованный, растроганный. И я никогда не видел, чтобы он, прослушав на записи свою музыку, был удовлетворен».
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