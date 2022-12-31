«Ушёл гениальный композитор и близкий друг»: Никита Михалков почтил память Эдуарда Артемьева

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Спутник телезрителя «Конёк-Горбунок»: Старая сказка на новый лад 30 декабря, 21:30, Россия 1

Главная тема Российская анимация на краю штормового каньона: итоги 2022 года Павел Шведов — о том, а что же случилось

Обзор сериалов Глас народа: 30 лучших сериалов 2022 года по версии зрителей А также провалы и худшие проекты года

Новости кино Федор Бондарчук выступит шоураннером исторической драмы «Челюскин. Первые» Съемки сериала начнутся в начале 2023 года

Лайфстайл Памела Андерсон снялась в новогодней рекламе бренда Jacquemus Рождество прошло, а Новый год ещё нет

Новости кино Марина Митрофанова и Кирилл Дыцевич встретятся в приморском поселке Они исполнили главные роли в мелодраме «Любовь во всем виновата»