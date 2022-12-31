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«Калечаще тяжело»: Дрю Бэрримор о разводе с третьим мужем

31 декабря
2022 год

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31 декабря 2022

В интервью изданию «People» 47-летняя Дрю Бэрримор призналась, что развод с третьим мужем, арт-консультантом Уиллом Копельманом, дался ей чрезвычайно тяжело. До такой степени, что не обошлось без проблем с алкоголем.

«Калечаще тяжело»: Дрю Бэрримор о разводе с третьим мужем

Бэрримор и Копельман развелись в 2016 году, когда их дочерям было 2 и 3 года. «Всё обошлось без скандала. Не было ничего, что пошло бы не так. И с одной стороны это хорошо, а с другой стороны тяжело, когда не на что пенять. Мы очень старались сохранить наш брак. Один мой друг сказал, что развод - это смерть мечты. Это совершенно точно описывает мои ощущения, что-то настолько окончательное, что невозможно вернуть».

Годы, последовавшие за разводом, актриса охарактеризовала как «калечаще тяжёлые». В первую же зиму у актрисы началась депрессия. «Бывают времена, когда смотришь на кого-то, кто казался тебе сильным человеком, в момент, когда он полностью сломлен, и думаешь: «Да как ты докатился до этого?» И я была тем самым человеком. Я была разбита».

«Калечаще тяжело»: Дрю Бэрримор о разводе с третьим мужем

Справлялась Дрю с этим состоянием с помощью алкоголя. «Я просто пыталась заглушить боль и почувствовать себя хорошо - и алкоголь мне в этом очень помогал». Однако имея в прошлом историю зависимости и долгие годы реабилитации, Дрю не могла не забеспокоится. Актриса обратилась за помощью к психотерапевту и бросила пить. «Дети заставили меня почувствовать, что пора уже как-то собраться». Также в восстановлении актрисы огромную роль сыграло ток-шоу, которое она рискованно запустила посреди пандемии. За три года существования шоу стало невероятно популярным, а Дрю обнаружила в себе талант интервьюера.

Сейчас актриса не состоит в постоянных отношениях, но время от времени встречается с мужчинами. «Я так сосредоточена на своих детях, работе и так люблю проводить время с друзьями. И я очень люблю бывать в одиночестве. Куда здесь впихнуть свидания? Периодически я хожу на свидания, потому что это очень человеческая, естественная вещь. Но с некоторых хочется сбежать ещё до того, как заказал блюдо».
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«Калечаще тяжело»: Дрю Бэрримор о разводе с третьим мужем фотографии
«Калечаще тяжело»: Дрю Бэрримор о разводе с третьим мужем фотографии
«Калечаще тяжело»: Дрю Бэрримор о разводе с третьим мужем фотографии
«Калечаще тяжело»: Дрю Бэрримор о разводе с третьим мужем фотографии
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