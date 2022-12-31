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Иван Ургант вернётся на экраны в новогоднюю ночь

31 декабря
2022 год

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31 декабря 2022

Иван Ургант снялся в киносказке «Происшествие в стране Мульти-Пульти», которую в новогоднюю ночь будет транслировать онлайн-кинотеатр KION.

Иван Ургант вернётся на экраны в новогоднюю ночь

Ургант опубликовал в своих социальных сетях промо-ролик, в котором предстал в образе Карлсона: «И говорят люди: «Он улетел, обещал вернуться». Куда я улетел? Может, я вообще не улетал? Почему я должен отчитываться, улетал я или нет, когда я вернусь, когда я не вернусь? Ну, в смысле, не я, а мой персонаж», – пошутил телеведущий. Многие полагают, что шоумен исчез из информационного пространства из-за своей политической позиции. В сети ходят слухи об эмиграции Урганта, поводом для которых стала новость о том, что он улетел с семьёй в Израиль.
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Иван Ургант вернётся на экраны в новогоднюю ночь фотографии
Иван Ургант вернётся на экраны в новогоднюю ночь фотографии
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