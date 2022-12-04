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«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов

4 декабря
2022 год

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4 декабря 2022
1 декабря в городе Джедда в Саудовской Аравии состоялась торжественная церемония открытия второго Международного Кинофестиваля на Красном море. Примечательности этому событию придаёт тот факт, что лишь пять лет назад в королевстве был снят многолетний запрет на кинотеатры. Учреждению фестиваля сопутствовала общественная дискуссия о том, что правительство Саудовской Аравии использует это культурное событие для поднятия престижа страны на фоне множественных случаев нарушения прав человека. В ответ на эти обвинения председатель жюри фестиваля, режиссёр Оливер Стоун заметил, что в западном мире тоже не всё так гладко с правами человека.

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов
фото: Оливер Стоун

«Права человека, Господи Иисусе! Америке следует посмотреть на себя и вспомнить об истории Джулиана Ассанжа, прежде чем они начнут критиковать других людей. Потому что это самое ужасное дело. Список преступлений Америки очень длинный. Не думаю, что они могут тыкать пальцем в кого бы то ни было», - заявил режиссёр в своей вступительной речи на церемонии открытия фестиваля. Одним из особенно вопиющих примеров американской интервенции режиссёр считает войну в Ираке.

«Теперь они обсуждают положение женщин в Иране. А что насчёт Саудовской Аравии - здесь принимаются масштабные реформы в отношении женщин. Что, неужели нельзя об этом упомянуть [в СМИ]? Всё, о чем говорится [в публичном поле] - это об убийствах, которые были совершены несколько лет назад. Огромное количество убийств до сих пор совершается в США. То, что они делают с Ассанжем, в каком-то смысле гораздо хуже, чем обычная резня. Это медленное убийство. Ладно. Я достаточно наговорил», - заключил Стоун.

Среди гостей открытия были также Шэрон Стоун, Гай Ричи, Приянка Чопра, Фрида Пинто, Мелани Лоран и другие.

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов
фото: Шэрон Стоун

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов
фото: Приянка Чопра

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов
фото: Мелани Лоран

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов
фото: Гай Ричи

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов
фото: Мишель Родригес

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов
фото: Генри Голдинг
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обсуждение >>
№ 1
Дашустик   4.12.2022 - 12:51
Понятно, что подобное решение властей и правда может походить на трюк, прикрывающий другие проблемы. Но сам по себе ход с разрешение кинотеатров хороший читать далее>>
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«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов фотографии
«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов фотографии
«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов фотографии
«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов фотографии
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