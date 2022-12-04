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Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова

4 декабря
2022 год

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4 декабря 2022

2 декабря в московском кинотеатре «Художественный» состоялось открытие первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». В жюри фестиваля вошли актриса Елена Лядова, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов, актёр Никита Тарасов и оператор, сценарист Владимир Климов. Председателем жюри стал режиссёр и сценарист Алексей Герман-мл.
Среди гостей церемонии открытия были Константин Эрнст, Ксения Собчак, Виктор Сухоруков, Ольга Сутулова, Михаил Тройник, Алексей Чадов, Олеся Судзиловская, Иван Макаревич, Лянка Грыу, Полина Максимова, Ирина Розанова, Марина Зудина, Анна Снаткина, Мария Андреева, Ольга Смирнова и многие другие.

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Елена Лядова

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Михаил Тройник

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Иван Макаревич

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Марина Зудина

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Ольга Сутулова

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Ксения Собчак

В конкурсную программу фестиваля вошли 10 фильмов, среди которых новые работы Ивана И. Твердовского, Игоря Волошина, Григория Константинопольского и Алексея Федорченко. Площадками смотра стали кинотеатры «Художественный» и «Иллюзион», а сам фестиваль продлится до 8 декабря.

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Анна Снаткина

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Мария Андреева

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Ирина Розанова

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Алексей Чадов со спутницей

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Никита Тарасов

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Гела Месхи

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Ольга Смирнова

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Лянка Грыу

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Полина Максимова

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Иван Твердовский

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
фото: Любовь Аркус и Константин Эрнст
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Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова фотографии
Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова фотографии
Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова фотографии
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