Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова

2 декабря в московском кинотеатре «Художественный» состоялось открытие первого российского кинофестиваля авторского кино «Зимний». В жюри фестиваля вошли актриса Елена Лядова
, писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов
, актёр Никита Тарасов
и оператор, сценарист Владимир Климов
. Председателем жюри стал режиссёр и сценарист Алексей Герман-мл.
Среди гостей церемонии открытия были Константин Эрнст
, Ксения Собчак
, Виктор Сухоруков
, Ольга Сутулова
, Михаил Тройник
, Алексей Чадов
, Олеся Судзиловская
, Иван Макаревич
, Лянка Грыу
, Полина Максимова
, Ирина Розанова
, Марина Зудина
, Анна Снаткина
, Мария Андреева
, Ольга Смирнова
и многие другие.
фото: Елена Лядова
фото: Михаил Тройник
фото: Иван Макаревич
фото: Марина Зудина
фото: Ольга Сутулова
фото: Ксения Собчак
В конкурсную программу фестиваля вошли 10 фильмов, среди которых новые работы Ивана И. Твердовского
, Игоря Волошина
, Григория Константинопольского
и Алексея Федорченко
. Площадками смотра стали кинотеатры «Художественный» и «Иллюзион», а сам фестиваль продлится до 8 декабря.
фото: Анна Снаткина
фото: Мария Андреева
фото: Ирина Розанова
фото: Алексей Чадов со спутницей
фото: Никита Тарасов
фото: Гела Месхи
фото: Ольга Смирнова
фото: Лянка Грыу
фото: Полина Максимова
фото: Иван Твердовский фото: Любовь Аркус и Константин Эрнст
обсуждение >>