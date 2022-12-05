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«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции

5 декабря
2022 год

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5 декабря 2022
В июле 2022 года Анатолий Белый уволился из МХТ им. Чехова, где он прослужил 20 лет и репатриировался в Израиль с женой и детьми. Сейчас актёр служит в театре «Гешер» и усиленно осваивает иврит, чтобы иметь возможность играть не только в русскоязычных спектаклях. «Я буду оставаться в русскоязычном поле, я из него никуда не денусь, я русскоязычный актёр еврейского происхождения. Но максимально выучить иврит, фонетику, избавиться от акцента, и сделать так, чтобы это было чисто, и чтобы израильтяне сказал «Вау» - это моя цель», - заявил актёр в интервью Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом).

«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции

Белый также признался, что до репатриации относился к Израилю как к провинциальной стране. Однако после переезда его отношение начало меняться. «У меня ситуация получше всё-таки [чем у большинства репатриантов]. Здесь живёт вся моя семья. И живёт больше 25 лет - в Нетании живут родители, сестра и два двоюродных брата. И их семьи. Как говорится, мишпаха гдоля (в переводе с иврита "большая семья" - прим.ред.). Опять же таки, страна для меня не чужая, потому что мы сюда постоянно приезжали на каникулы с детьми. Нетанию я знаю как свои пять пальцев. Но туризм и эмиграция - разные вещи. Было другое отношение. И я вам хочу сказать, что оно поменялось. Не с плюса на минус, а наоборот. Да простит меня Израиль и израильский народ, но я относился к Израилю немного с московским снобизмом. Типа, ребята, ну у вас тут не очень чисто на улицах, ну всё такое провинциальное, не столичное. У меня было это, я признаю. Когда я репатриировался, и мы 4 июля прилетели всей семьёй, я не делал себе никаких установок: «Я должен полюбить Израиль, потому что я в него приехал жить». Но ещё в аэропорту я начал чувствовать к себе отношение...Когда в аэропорту женщина, которая выдавала теудат-оле (временное удостоверение нового репатрианта - прим. ред.), написала мне свой телефон. «Анатолий, это мой телефон, я живу там же в Нетании. Если что-то будет нужно, кастрюлька там, коврик - звоните, я приеду на машине, могу вам привезти». Я там чуть не заплакал. И так с первых минут Израиль мне открывался».

«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции

«Я точно понимал, что буду уезжать из России после 24 февраля…Я хотел брать билеты и ехать куда глаза глядят - в Испанию, Белград, Ригу. Но семья, жена отрезвили меня. «Толя, соберись, ты глава семьи, ты не один, нас пять человек, не считая кота. И трезво оцени свои возможности. Куда? Что? Где жить? Сколько ты сможешь протянуть? Что там будет?» Взвесив всё, я понял, что это должен быть Израиль, потому что легче всего. Мы заняли очередь к консулу. Я сказал себе: так правильнее».
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«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции фотографии
«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции фотографии
«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции фотографии
«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции фотографии
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