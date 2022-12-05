«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции

анонс

Открытие посетили Анна Снаткина, Ксения Собчак и Ирина Безрукова

Валерия Гай Германика открыла шоурум ювелирных украшений, сделанных по её эскизам

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова

4 декабря

«Список преступлений Америки очень длинный»: Оливер Стоун о политике двойных стандартов

Режиссёр выступил с критикой государственной политики США на фестивале в Саудовской Аравии