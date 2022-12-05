«Они все заложники»: Анатолий Белый о Евгении Миронове и Константине Хабенском

«Я много думаю [о том, как на всё это отреагировал бы Табаков]. Я бы очень хотел думать, что он занял бы [пацифистскую] позицию. Но я не знаю. Посмотрите на его учеников. Я говорю о Машкове, Безрукове, Миронове(все трое руководят театрами - прим. ред.) Но с Женей Мироновым отдельная ситуация. Я не могу до сих пор поверить в то, что он сам во всё это верит. У меня ощущение, что там очень сильный прессинг. Женя всегда был за какую-то честность, он выступал в поддержку Кирилла [Серебренникова], то есть он искренний человек. Нормальный человек. Не знаю, что там произошло».
фото: Евгений Миронов
«По поводу Машкова я не испытываю никаких эмоций. Вообще. Это для меня человек из телевизора. Я думаю, Олег Павлович как-то высказал бы свою [пацифистскую] позицию, получил бы за это и продолжил заниматься своим делом. Ну как Костя [Хабенский] сейчас. Он ведь в начале высказал. Он очень мягко и лояльно высказался. Но я его прекрасно понимаю, я ему в этой ситуации ни разу не завидую. Он очень порядочный человек. Он не может активно высказываться, потому что он руководит театром. И для него важнее сохранить театр - и он его сохраняет. Они все заложники.
Не все могут купить билет и уехать. Каждый выбирает свой путь. Меня театр не держал, и не было такой огромной ответственности. Его держит - и я его понимаю. Уехать? Ну вот уедет он. И кто будет руководить театром, кого туда поставят, что там будет? Каким-то образом он удерживает нейтралитет. Не вывашивает на фасаде букву Зю».
Белый также рассказал о встрече с Ахеджаковой и Андреем Макаревичем (признан Минюстом РФ иноагентом) на спектакле в Израиле. «Буквально недавно с Лией Меджидовной Ахеджаковой на её спектакле встретились и туда же пришел Андрей Макаревич. Мы встретились и обсудили вопрос о том, что нам с Лией Меджидовной очень обидно, что мы до сих пор не удостоены высокого звания иноагента. Обидно, чёрт возьми. Андрей Макаревич получил эту высочайшую награду, а мы нет. Чем мы хуже? Конечно, это абсурд высшей пробы. Но там действительно хорошая компания - и в каком-то смысле туда хочется попасть. Что уже терять-то?»
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