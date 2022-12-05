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Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина

5 декабря
2022 год

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5 декабря 2022
4 декабря в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера новогодней семейной сказки «Приключения Тедди». Фильм про говорящего плюшевого мишку и его друзей первыми посмотрели Алексей Демидов, Иван Добронравов, Лянка Грыу, Дмитрий Красилов, Анастасия Гребенкина, Владимир Левкин, Алёна Чехова, Надя Ручка и многие другие.

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Алексей Демидов с семьёй

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Иван Добронравов с семьёй

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Лянка Грыу с сыном

Фильм «Приключения Тедди» в прокате с 8 декабря.

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Дмитрий Красилов

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Анастасия Гребенкина с сыном

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Алёна Чехова с братом

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Владимир Лёвкин с семьёй

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Максим Коновалов с детьми

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
фото: Надя Ручка с сыном
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обсуждение >>
№ 1
Дашустик   5.12.2022 - 18:02
Мало кого знаю, если честно, но почему бы и нет? Под Новый Год самое время выпускать милое кино, надеюсь, что оно нормального уровня читать далее>>
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Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина фотографии
Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина фотографии
Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина фотографии
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