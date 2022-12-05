Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина

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Возлюбленные встречаются уже четыре года

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вместе вышли в свет

Актёр считает, что руководители театров испытывают на себе колоссальное давление

«Они все заложники»: Анатолий Белый о Евгении Миронове и Константине Хабенском

5 декабря

«Я относился к Израилю с московским снобизмом»: Анатолий Белый о жизни в эмиграции

А также о творческих планах