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5 декабря 2022
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Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина
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5 декабря 2022
4 декабря в кинотеатре «Синема Парк Европейский» состоялась премьера новогодней семейной сказки
«Приключения Тедди»
. Фильм про говорящего плюшевого мишку и его друзей первыми посмотрели
Алексей Демидов
,
Иван Добронравов
,
Лянка Грыу
,
Дмитрий Красилов
,
Анастасия Гребенкина
,
Владимир Левкин
,
Алёна Чехова
,
Надя Ручка
и многие другие.
фото: Алексей Демидов с семьёй
фото: Иван Добронравов с семьёй
фото: Лянка Грыу с сыном
Фильм «Приключения Тедди» в прокате с 8 декабря
.
фото: Дмитрий Красилов
фото: Анастасия Гребенкина с сыном
фото: Алёна Чехова с братом
фото: Владимир Лёвкин с семьёй
фото: Максим Коновалов с детьми
фото: Надя Ручка с сыном
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№ 1
Дашустик
5.12.2022 - 18:02
Мало кого знаю, если честно, но почему бы и нет? Под Новый Год самое время выпускать милое кино, надеюсь, что оно нормального уровня
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