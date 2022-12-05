Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вместе вышли в свет

Роберт Паттинсон и британская модель Сьюки Уотерхаус, которые встречаются уже четыре года, впервые вышли в свет вместе. Они посетили показ мужской коллекции Dior, который состоялся в Каире.
фото: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус
Об отношениях Паттинсона и Уотерхаус стало известно в июле 2018, спустя год после расставания Роберта с певицей Талией Барнетт (более известной как FKA Twigs). Паттинсон был помолвлен с Талией, однако до свадьбы дело так и не дошло. О своей личной жизни актёр предпочитает не распространяться.
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