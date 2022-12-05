Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский

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Актёр станет отцом в третий раз
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4 декабря в одном из московских ресторанов состоялся традиционный благотворительный аукцион Action!, который проводят Светлана Бондарчук и Евгения Попова. С молотка уходят короткометражные фильмы, которые специально для Action! снимают российские режиссёры. Самым дорогим фильмом вечера стала картина Виктории Толстогановой «Лифт» с Екатериной Варнавой и Стасей Милославской в главных ролях – его купили за 17 миллионов рублей. Среди гостей вечера были Ксения Собчак, Константин Богомолов, Вадим Верник, Константин Хабенский, Надежда Михалкова, Ида Галич и другие.
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