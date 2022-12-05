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Деконструкция «Семь самураев»
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Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский

5 декабря
2022 год

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5 декабря 2022

4 декабря в одном из московских ресторанов состоялся традиционный благотворительный аукцион Action!, который проводят Светлана Бондарчук и Евгения Попова. С молотка уходят короткометражные фильмы, которые специально для Action! снимают российские режиссёры. Самым дорогим фильмом вечера стала картина Виктории Толстогановой «Лифт» с Екатериной Варнавой и Стасей Милославской в главных ролях – его купили за 17 миллионов рублей. Среди гостей вечера были Ксения Собчак, Константин Богомолов, Вадим Верник, Константин Хабенский, Надежда Михалкова, Ида Галич и другие.

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Светлана Бондарчук и Екатерина Варнава

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Стася Милославская

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Константин Богомолов и Ксения Собчак

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Константин Хабенский и Анна Меликян

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Ида Галич

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Дарья Чаруша

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Надежда Михалкова

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Влад Лисовец

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский
фото: Вадим Верник
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Дашустик   5.12.2022 - 18:05
Влад Лисовец вообще не меняется, сколько бы времени ни проходило! А вот Бондарчук хоть и выглядит прекрасно, видно, что постарела и это расстраивает( читать далее>>
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Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский фотографии
Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский фотографии
Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский фотографии
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Деконструкция «Семь самураев»

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