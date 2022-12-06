Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень»

анонс

Action! Стася Милославская, Екатерина Варнава и Константин Хабенский

Возлюбленные встречаются уже четыре года

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус впервые вместе вышли в свет

Мимимишка: Иван Добронравов, Лянка Грыу и Анастасия Гребенкина

5 декабря

«Они все заложники»: Анатолий Белый о Евгении Миронове и Константине Хабенском

Актёр считает, что руководители театров испытывают на себе колоссальное давление