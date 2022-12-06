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Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень»

6 декабря
2022 год

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6 декабря 2022

Кёрсти Элли, звезда фильма «Двое: я и моя тень» и сериала «Чирс», скончалась в возрасте 71 года во Флориде. Об этом в социальных сетях сообщили её дети Уильям Тру и Лилли Паркер.

Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень»

Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое обнаружили недавно. Актриса ушла из жизни в окружении семьи в онкологическом центре, отметили родственники: «Нам грустно сообщать вам, что наша невероятная и любящая мама скончалась после тяжёлой борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно», – говорится в сообщении. Также Уильям и Лилли поблагодарили за заботу врачей центра Moffitt Cancer Center во Флориде, где лечилась актриса.

Кёрсти Элли начала свою карьеру в 1980-х и снялась в более 70 фильмах и сериалах. Актриса – обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса» за роль в сериале «Чирс». Ещё одна «Эмми» досталась Кёрсти за лучшую женскую роль в фильме «Мать Давида». Среди других известных работ актрисы фильмы «Уж кто бы говорил», «И в бедности, и в богатстве», а также сериалы «Салон Вероники», «Север и Юг», «Королевы крика».
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Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень» фотографии
Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень» фотографии
Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень» фотографии
Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень» фотографии
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