Умерла актриса Кёрсти Элли, сыгравшая в фильме «Двое: я и моя тень»

Кёрсти Элли
, звезда фильма «Двое: я и моя тень»
и сериала «Чирс»
, скончалась в возрасте 71 года во Флориде. Об этом в социальных сетях сообщили её дети Уильям Тру
и Лилли Паркер
.
Причиной смерти стало онкологическое заболевание, которое обнаружили недавно. Актриса ушла из жизни в окружении семьи в онкологическом центре, отметили родственники: «Нам грустно сообщать вам, что наша невероятная и любящая мама скончалась после тяжёлой борьбы с раком, обнаруженным совсем недавно»
, – говорится в сообщении. Также Уильям и Лилли поблагодарили за заботу врачей центра Moffitt Cancer Center во Флориде, где лечилась актриса.
Кёрсти Элли начала свою карьеру в 1980-х и снялась в более 70 фильмах и сериалах. Актриса – обладательница «Эмми» и «Золотого глобуса» за роль в сериале «Чирс». Ещё одна «Эмми» досталась Кёрсти за лучшую женскую роль в фильме «Мать Давида»
. Среди других известных работ актрисы фильмы «Уж кто бы говорил»
, «И в бедности, и в богатстве»
, а также сериалы «Салон Вероники»
, «Север и Юг»
, «Королевы крика»
.
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