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Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте»

6 декабря
2022 год

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6 декабря 2022

64-летняя Шэрон Стоун на минувшем открытии Международного кинофестиваля Red Sea в Саудовской Аравии призналась, что роль в фильме «Основной инстинкт» разрушила её личную жизнь. По словам актрисы, суд лишил её опеки над приёмным сыном, посчитав, что она снимается в порнофильмах.

Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте»

«Была негативная реакция, все думали, что я должна быть похожа на своего персонажа, должна быть вульгарной, убивать людей и показывать вагину в супермаркете. Это стало травмой моей жизни. Я потеряла опеку над своим ребёнком, потому что судья решил, что я снимаюсь в порнофильмах. Слава разрушила мою личную жизнь, мои личные границы, разрушила то, как люди воспринимали меня в жизни», – рассказала актриса.

Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте»

«Когда меня номинировали на «Золотой глобус», после объявления моего имени весь зал смеялся надо мной. Только 20 лет спустя люди аплодировали работе, которую я проделала для защиты прав женщин», – поделилась Шэрон Стоун.

В 2004 году экс-супруг Стоун, журналист Фил Бронштейн, отсудил у актрисы опеку над общим приёмным сыном Роаном в результате бракоразводного процесса. Помимо Роана у Шэрон Стоун ещё двое приёмных детей — 17-летний Лэрд и 16-летний Квин Келли.
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обсуждение >>
№ 2
Lusia Happy   6.12.2022 - 16:40
как это вообще возможно? муж что не знал, где она снимается? причем фильм то вообще обычный. и ничего там такого не было показано читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   6.12.2022 - 16:22
господи какой бред... это же ужасно. Она просто выполняла свою работу и снималась блин в фильмах)) как можно за такое ребенка отнимать. какая же ерунда читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте» фотографии
Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте» фотографии
Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте» фотографии
Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте» фотографии
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