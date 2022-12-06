Шэрон Стоун рассказала, что потеряла опеку над ребёнком после роли в «Основном инстинкте»

64-летняя Шэрон Стоун
на минувшем открытии Международного кинофестиваля Red Sea в Саудовской Аравии призналась, что роль в фильме «Основной инстинкт»
разрушила её личную жизнь. По словам актрисы, суд лишил её опеки над приёмным сыном, посчитав, что она снимается в порнофильмах.
«Была негативная реакция, все думали, что я должна быть похожа на своего персонажа, должна быть вульгарной, убивать людей и показывать вагину в супермаркете. Это стало травмой моей жизни. Я потеряла опеку над своим ребёнком, потому что судья решил, что я снимаюсь в порнофильмах. Слава разрушила мою личную жизнь, мои личные границы, разрушила то, как люди воспринимали меня в жизни»
, – рассказала актриса.
«Когда меня номинировали на «Золотой глобус», после объявления моего имени весь зал смеялся надо мной. Только 20 лет спустя люди аплодировали работе, которую я проделала для защиты прав женщин»
, – поделилась Шэрон Стоун.
В 2004 году экс-супруг Стоун, журналист Фил Бронштейн
, отсудил у актрисы опеку над общим приёмным сыном Роаном
в результате бракоразводного процесса. Помимо Роана у Шэрон Стоун ещё двое приёмных детей — 17-летний Лэрд
и 16-летний Квин Келли
.
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