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«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом

6 декабря
2022 год

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6 декабря 2022

В 90-х Шэрон Стоун начала работать с благотворительным фондом по борьбе со СПИДом, который в 1991 году основала Элизабет Тейлор. Несколько лет Тейлор была председателем организации, но вскоре её сменила Шэрон. На фестивале Red Sea в Саудовской Аравии актриса рассказала, что из-за волонтёрской работы пострадала её карьера в кино, и призналась, что она «не подозревала о сопротивлении, жестокости, ненависти и угнетении, с которыми ей придётся столкнуться».

«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом

«Я работала с фондом 25 лет, пока средства от СПИДа не стали рекламировать по телевидению, как аспирин. Это разрушило мою карьеру. Я не снималась в кино восемь лет. Меня вызывали в офис и говорили, что из-за слова «презерватив» прекратят всё финансирование. Моей жизни постоянно угрожали, и чем чаще это происходило, тем больше я думала, что нужно продолжать делать то, что я делаю», – поделилась актриса. От кого происходили угрозы, она не уточнила. Несмотря на все трудности, с которыми ей пришлось столкнуться, Шэрон не жалеет о проделанной работе.
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№ 2
Lusia Happy   6.12.2022 - 16:41
странные истории у Шэрон, если честно. То у нее ребенка отняли и карьера виновата, теперь карьера разрушена из за благотворительного центра. короче странности какие-то(( читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   6.12.2022 - 16:23
что-то я не очень поняла, а что такого. Ну то есть как вообще там могли где-то угрожать или еще что-то делать. В общем мутная история какая-то, пока не очень понятно что либо читать далее>>
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«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом фотографии
«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом фотографии
«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом фотографии
«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом фотографии
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