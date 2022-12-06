«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом

Авторское кино: Елена Лядова, Константин Эрнст и Ирина Розанова
Церемония открытия кинофестиваля «Зимний»
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В 90-х Шэрон Стоун начала работать с благотворительным фондом по борьбе со СПИДом, который в 1991 году основала Элизабет Тейлор. Несколько лет Тейлор была председателем организации, но вскоре её сменила Шэрон. На фестивале Red Sea в Саудовской Аравии актриса рассказала, что из-за волонтёрской работы пострадала её карьера в кино, и призналась, что она «не подозревала о сопротивлении, жестокости, ненависти и угнетении, с которыми ей придётся столкнуться».
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