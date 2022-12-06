Роберт Дауни-младший рассказал, что отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет

Долгое время Роберт Дауни-младший боролся с наркотической зависимостью и даже сидел в тюрьме за хранение запрещённых веществ, из-за чего чуть не лишился карьеры. Как сообщает издание Daily Mail, впервые актёр попробовал наркотики в шесть лет на семейном вечере.
фото: Роберт Дауни-старший с сыном
Во время застолья Роберт Дауни-старший заметил, как его шестилетний сын пьёт вино, и, вопреки ожиданиям, не остановил его, а предложил попробовать «травку». Через некоторое время он признался, что совершил «ужасную, глупую ошибку», дав своему ребёнку наркотики, однако, как показывает новый документальный фильм «Роберт Дауни ст.», этот поступок соответствовал хаотичному и безответственному стилю воспитания.
фото: Роберт Дауни-младший в тюрьме
Он также брал маленького Роберта смотреть фильмы с рейтингом Х и даже снимал его в своих не всегда подходящих для детей фильмах. По словам Дауни-младшего, он рос в доме, «где все употребляли наркотики». Он добавил, что его пристрастие к кокаину и героину было таким, «будто у него во рту дробовик, он держит палец на спусковом крючке, и ему нравится вкус оружейного металла». Актёр признался, что из-за отца зависимость от наркотиков развилась у него с восьмилетнего возраста.
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