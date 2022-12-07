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«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры

7 декабря
2022 год

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7 декабря 2022
Кейт Уинслет в новом интервью Sunday Times рассказала, что в юности неоднократно сталкивалась с критикой из-за фигуры. Когда Кейт училась в театральной студии, ей говорили, что она может претендовать только на роли героинь с лишнем весом.

«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры

По словам актрисы, она болезненно воспринимала критику: «Эти высказывания могли быть крайне негативными. Пристальное внимание, с которым приходится столкнуться уязвимым молодым людям, порой невыносимо», – поделилась Кейт. Она добавила, что сейчас намного реже сталкивается с подобными высказываниями в свой адрес: «В киноиндустрии всё действительно меняется. Когда я была моложе, моему агенту звонили и спрашивали: «Сколько она весит?» Я не шучу. Я рада, что сейчас ситуация начала меняться».
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«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры фотографии
«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры фотографии
«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры фотографии
«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры фотографии
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