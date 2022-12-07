«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры

Кейт Уинслет
в новом интервью Sunday Times
рассказала, что в юности неоднократно сталкивалась с критикой из-за фигуры. Когда Кейт училась в театральной студии, ей говорили, что она может претендовать только на роли героинь с лишнем весом.
По словам актрисы, она болезненно воспринимала критику: «Эти высказывания могли быть крайне негативными. Пристальное внимание, с которым приходится столкнуться уязвимым молодым людям, порой невыносимо»
, – поделилась Кейт. Она добавила, что сейчас намного реже сталкивается с подобными высказываниями в свой адрес: «В киноиндустрии всё действительно меняется. Когда я была моложе, моему агенту звонили и спрашивали: «Сколько она весит?» Я не шучу. Я рада, что сейчас ситуация начала меняться»
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