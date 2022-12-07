«Спрашивали, сколько я вешу»: Кейт Уинслет рассказала, что в начале карьеры её критиковали из-за фигуры

анонс

Он был ведущим 15 лет

Ивана Урганта отстранили от участия в церемонии «Золотой граммофон»

После этого актёр долгое время боролся с наркотической зависимостью

Роберт Дауни-младший рассказал, что отец дал ему попробовать наркотики в 6 лет

6 декабря

«Это разрушило мою карьеру»: Шэрон Стоун о волонтёрской деятельности в фонде по борьбе со СПИДом

Актриса призналась, что во время работы с фондом получала многочисленные угрозы